El Gobierno activará un comité especial por la visita de León XIV: “No es una visita política; la seguridad está garantizada”

El Gobierno comienza a trabajar en el operativo que desplegará el con motivo de la visita del papa León XIV, confirmada para el tramo del 8 al 11 de noviembre. El canciller, Pablo Quirno, encabezó este miércoles en Casa Rosada una conferencia de prensa donde anunció que la próxima semana la Secretaría General de la Presidencia convocará a una mesa de coordinación con todas las áreas del Estado involucradas, y que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto declarando la visita apostólica de “interés nacional”.

El canciller confirmó que habrá una reunión entre León XIV y el presidente Javier Milei durante la estadía del Pontífice. Sobre el recorrido confirmado por el Vaticano —Buenos Aires, Córdoba y Luján—, Quirno evitó dar precisiones puntuales sobre qué lugares visitará, pero descartó que la elección del recorrido tenga que ver por cuestiones de seguridad. En un primer momento se hablaba de que el Papa vaya a Santiago del Estero, considerada “madre de ciudades”. “No ha habido ningún impedimento ni ninguna restricción de visita por temas de seguridad”, dijo, y explicó que la elección respondió a “una cuestión de referencia importante con respecto a lo que es la comunidad católica argentina”: Luján, por su significado para los argentinos, y Córdoba, por la incidencia de la comunidad católica en esa provincia, “donde pueden acudir católicos de diferentes lugares”.

En cuanto al operativo de seguridad propiamente dicho, Quirno explicó que ya se está coordinando desde el Ministerio de Seguridad y que la responsabilidad recaerá en las autoridades nacionales, que conformarán “un comando unificado con la asistencia de las diferentes fuerzas de seguridad de las diferentes jurisdicciones en las cuales el Papa visite”. El canciller precisó que ya hubo una avanzada del Vaticano que comenzó a coordinar esos aspectos junto con el Gobierno, y que el dispositivo se irá ajustando “en la medida en que se confirmen los lugares” y las agendas. “La seguridad está absolutamente garantizada”, sostuvo.

Quirno insistió en desligar la visita de cualquier lectura política, en momentos en que crecen las versiones sobre una eventual escala papal en el conurbano bonaerense, territorio gobernado por Axel Kicillof, con quien el Gobierno mantiene una relación tensa. “El Papa viene a la Argentina. El papa no viene a una provincia en particular, sino que va a diferentes lugares que tienen que ver con su visita pastoral. Esto no es una visita política. No vamos a hacer de esto una visita política”, afirmó el canciller, quien remarcó que “no hay diferencias ideológicas” con la Iglesia.

En esa línea, Quirno evitó anticipar el contenido de los mensajes que pueda dar León XIV durante su estadía —consultado puntualmente por las posiciones críticas que suele expresar el arzobispo porteño Jorge García Cuerva sobre políticas del Gobierno— y remarcó: “Yo no puedo predecir ni pronosticar ni poner palabras nuestras en boca del Santo Padre”. De todos modos, sostuvo que existen “valores compartidos” entre la gestión libertaria y la Iglesia católica, y enumeró como ejemplo que Milei es, según su descripción, “el presidente argentino que más ha defendido el derecho a la vida” y quien “ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio”. El funcionario cerró remarcando la expectativa oficial de que la visita de noviembre sea “la mejor visita que Argentina ha tenido de un papa en su historia”, a 39 años del último viaje de un Pontífice al país.