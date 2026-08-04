EE.UU. registra las dos primeras muertes por el brote de ciclosporiasis, la enfermedad que causa “diarrea explosiva”

Las autoridades sanitarias de Míchigan (Estados Unidos) informaron este lunes del fallecimiento de dos personas a causa de la ciclosporiasis. Se trata de las primeras víctimas mortales del mayor brote de esta enfermedad intestinal, que causa una “diarrea explosiva” y que afectó ya a miles de personas en todo el país.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Míchigan (MDHHS) emitió una nota en su página web en la que indica que la ciclosporiasis no es una enfermedad que “ponga en peligo la vida” y que la muerte por esta causa es “poco común” para la población general. En el comunicado indica, no obstante, que “los fallecidos padecían problemas de salud importantes, que podrían haberse visto agravados por la ciclosporiasis y la deshidratación”.

Las autoridades sanitarias llevan semanas investigando el brote de esta enfermedad parasitaria que provoca una diarrea “explosiva”, náuseas, fatiga, pérdida de apetito y vómitos. La afección gastrointestinal está causada por el parásito Cyclospora, que se transmite a través de productos agrícolas crudos y agua contaminada con heces humanas.

Los brotes tienden a producirse con mayor frecuencias a finales de la primavera y durante el verano. En este período estival, los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) identificaron 6.707 casos confirmados por laboratorio y más de 11.500 sospechosos, pendientes de confirmación o una mayor investigación. El Departamento de Salud de Míchigan cifra 11.234 casos totales y 193 hospitalizaciones solo en su estado.

Investigan a la cadena Taco Bell

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre la cadena de cómida rápida Taco Bell, por la supuesta relación con el brote de cicloporiasis registrados en nueve estados del país. La investigación apuntaba a lechuga contaminada, que se relacionó a la empresa agroalimentaria Taylor Farms.

Ante tales acusaciones, la empresa publicó un comunicado: “El 17 de julio, Taylor Farms retiró de forma voluntaria del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora. Los productos que se encuentran actualmente a la venta no son los afectados”.

Taco Bell también informó mediante un comunicado que había retirado de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes en algunos restaurantes como “medida de precaución”. Las ventas de la cadena de comida rápida han caído un 2% en Estados Unidos desde que se originó el brote.