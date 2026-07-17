Qué es la ciclosporiasis, la enfermedad parasitaria que provoca diarrea “explosiva” que se disparó en Estados Unidos

Los casos de ciclosporiasis, una enfermedad parasitaria que puede provocar diarrea “explosiva” y líquida, se han disparado en todo Estados Unidos en los últimos días, según han informado las autoridades sanitarias. El estado de Míchigan ha registrado un brote de una magnitud inusual, con cerca de 1.000 casos.

Míchigan suele registrar unos 50 casos al año, lo que convierte al brote actual en el mayor de la historia del estado y uno de los más importantes del país en los últimos años. Ohio también ha registrado un fuerte aumento, con 177 casos a fecha de 2 de julio, desde el último recuento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia de salud pública de Estados Unidos,

A fecha de 16 de junio, los CDC habían registrado 145 casos en 17 estados, con algunas hospitalizaciones. Los datos de la agencia van muy por detrás de los informes estatales y probablemente se trate de un recuento considerablemente inferior al real.

Aunque la ciclosporiasis rara vez pone en peligro la vida y el brote actual no ha causado ninguna muerte, aún se desconoce el origen de las infecciones y la enfermedad puede tener consecuencias graves.

¿Qué es la ciclosporiasis?

Esta enfermedad gastrointestinal está causada por el parásito Cyclospora, que se transmite a través de productos agrícolas crudos y agua contaminada con heces humanas.

En Estados Unidos, la ciclosporiasis es una enfermedad estacional y los brotes suelen concentrarse en los meses de verano, entre mayo y agosto. En ocasiones anteriores, se han relacionado con el consumo de frutas, verduras y hierbas crudas contaminadas, como albahaca, cilantro, bayas y espinacas.

Según las autoridades sanitarias de Estados Unidos. el síntoma más común es la diarrea acuosa “con deposiciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas”. A menudo, la diarrea puede remitir y luego reaparecer.

Otros síntomas incluyen calambres, náuseas, fatiga, pérdida de apetito, fiebre baja y vómitos. Los síntomas pueden durar desde varios días hasta más de un mes. Algunas personas no presentan síntomas.

El tiempo medio desde la ingestión hasta la aparición de los síntomas es de aproximadamente una semana, pero puede oscilar entre dos días y unas dos semanas y no suele transmitirse de persona a persona.

La ciclosporiasis no suele poner en peligro la vida y la mayoría de las personas se recuperan por sí solas. Las personas inmunodeprimidas -defensas bajas- corren un mayor riesgo. Normalmente se trata con antibióticos.

¿En qué se diferencia esto de brotes anteriores registrados en Estados Unidos?

En el pasado, algunas infecciones registradas en Estados Unidos se relacionaron con el consumo de frutas o verduras expuestas a agua de riego contaminada con heces.

En 2022, un repunte de casos en Florida fue provocado por lechuga contaminada en paquetes de ensalada que enfermó a cientos de personas.

Aunque las autoridades sanitarias no disponen de datos exhaustivos sobre los brotes de ciclosporiasis, la información disponible indica que muy pocos de los documentados en los últimos 20 años han superado los 1.000 casos. Entre ellos figuran el brote de 1996, relacionado con frambuesas guatemaltecas y que afectó a casi 1.500 personas, y el de 2019, vinculado a albahaca mexicana, con más de 2.400 afectados en Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo puedes protegerte de la ciclosporiasis?

La mejor forma de prevenir la infección por este parásito es evitar los alimentos o el agua que puedan estar contaminados.

Los productos frescos deben lavarse a consciencia antes de consumirlos. Aun así, la Cyclospora puede adherirse a algunos alimentos, por lo que el lavado puede no eliminar por completo el riesgo de infección. Las frutas, hierbas y verduras que tienen recovecos —como las frambuesas, las moras, la lechuga, las espinacas, el cilantro, las cebollas verdes y la albahaca— son más propensas a albergar el parásito y pueden causar la enfermedad.

Hasta que se determine el origen del brote, las autoridades sanitarias recomiendan comprar lechugas enteras en lugar de productos prelavados y envasados o mezclas para ensalada. También aconsejan retirar las dos o tres hojas exteriores y lavar bien el resto bajo la canilla.

Asimismo recomiendan cocinar las frutas y verduras siempre que sea posible, ya que así se elimina el patógeno.