¿Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial entre Argentina y España?

Argentina le ganó este miércoles agónicamente a Inglaterra en el Estadio Atlanta y ya hay final confirmada: se enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

En el estadio, lindero al estado de Nueva York, la acción comenzará a las 16 horas en Argentina y a las 21 en España, y contará con un show en el entretiempo de media hora en lugar de los 15 minutos habituales, a la usanza del fútbol americano. Transmitirán los canales TyC, Telefé y la TV Pública.

El búnker de la Argentina siempre estuvo en Dallas, Texas, y de allí deberán trasladarse este domingo a la costa este, para jugar nada menos que la final de este extenso Mundial 2026.

Un moderno estadio multiuso

El escenario será el MetLife Stadium, un moderno recinto con capacidad para 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010 con un costo estimado de 1.600 millones de dólares. No posee techo que cubra el campo de juego, pero cuenta con ubicaciones VIP y albergó la final de la Copa América 2016 y la del Mundial de Clubes 2025, además del Super Bowl XLVIII en 2014. También fue escenario de grandes conciertos, eventos religiosos, partidos de hockey sobre hielo (NHL) y lucha libre (WWE).

Artistas consagrados animarán la final

La FIFA dio a conocer el listado de artistas que animarán la fiesta de clausura en la final de la Copa del Mundo. El acto arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial (13.30, hora local), según informó la FIFA. Nada menos que Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed serán parte de la ceremonia, a los que se sumará Tom Cruise y otros invitados especiales, se anunció. Además, la galardonada cantante Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.

Argentina y España, por una estrella más

Nuestro conjunto va por la cuarta estrella, tras los mundiales de Argentina 78, México 86 y Qatar 22, lo que lo hace campeón vigente hasta el domingo, en tanto que España buscará su segunda estrella, tras la obtenido en Sudáfrica 2010.

CC