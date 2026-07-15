“La Casa de Gobierno está vacía”: denuncian que los funcionarios de Milei se “autolicenciaron” el día de la semifinal

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció este miércoles que la Casa Rosada amaneció prácticamente vacía en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, pese a que el Gobierno nacional había rechazado el pedido del gremio de declarar asueto administrativo para los trabajadores del Estado. “Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ni el loro!! Se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores pero todos los funcionarios se autolicenciaron”, escribió Aguiar en su cuenta de X. El dirigente sindical remató su publicación con una definición política: “Queda claro quiénes siempre sostuvieron el funcionamiento del Estado. Queda claro quiénes se comprometen y quiénes están de paso”.

El reclamo de ATE había sido presentado formalmente un día antes, el martes 14 de julio, mediante una nota dirigida al presidente Javier Milei. El gremio solicitó un cese de tareas a partir del mediodía de este miércoles para toda la Administración Pública Nacional, los organismos descentralizados y las empresas y sociedades del Estado, con el resguardo de guardias mínimas para atender urgencias.

“Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, argumentó Aguiar en el documento. El sindicato citó además antecedentes regionales: Paraguay decretó feriado tras la clasificación de su selección ante Alemania, y en Argentina las provincias de Jujuy, La Rioja y San Juan ya habían dispuesto asuetos o flexibilizado horarios en partidos anteriores del torneo.

El Gobierno, sin embargo, descartó de plano el pedido. Según trascendió, Milei decidió no politizar su relación con la Selección y optó por seguir el partido desde la Quinta de Olivos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lejos de las cámaras. Parte del círculo cercano al Presidente, entre ellos el asesor Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murray, y Macarena Alifraco, seguirían el encuentro desde la Casa Rosada.

El contraste se profundizó con las decisiones adoptadas en algunas provincias. Formosa fue una de las que sí formalizó la medida: el gobernador Gildo Insfrán firmó el Decreto 140, que declaró asueto administrativo en todo el territorio provincial a partir de las 15 horas de este miércoles 15 de julio, coincidiendo con el horario del partido en Atlanta. La norma invita además a los municipios, comisiones de fomento, a los poderes Legislativo y Judicial, y a las entidades bancarias públicas y privadas con asiento en la provincia a adherirse a la medida.