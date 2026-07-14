La Justicia autoriza el cierre del programa “Volver al Trabajo” que beneficiaba a unas 900.000 personas

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Justicia habilitó al Ministerio de Capital Humano a dejar de pagar a los beneficiarios del programa “Volver al trabajo” (VAT), una medida que dejaría sin ingresos a unas 900.000 personas desde agosto venidero.

La UTEP alude de ese modo a un fallo emitido por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que revocó una medida cautelar que obligaba al Gobierno a seguir pagando las prestaciones del VAT, y reemplazarlas por nuevo programa denominado “Formando Capital Humano”.

La Cámara de San Martín, con la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández avaló el planteamiento del ministerio en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

“La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

El VAT entregaba $78.000 mensuales a cada beneficiario, una cifra que se encontraba congelada desde 2023 cuando asumió el gobierno de Javier Milei y quedó a cargo del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.