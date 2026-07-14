Lamine Yamal le responde a Mariano Rajoy por sus dichos racistas: “España y Francia somos ejemplo de integración”

Lamine Yamal es hijo de marroquí y ecuatoguineana y la estrella de la selección española que este martes juega uno de los partidos más importantes de su historia. Su rival, Francia. Su estrella es Kylian Mbappé, hijo de camerunés. Junto a él juega Ousmanne Dembélé, hijo de maliense y de francesa de origen mauritano. Son los principales jugadores de un equipo que, según el expresidente español Mariano Rajoy, juega “sin franceses”, pese a que 23 de sus 26 componentes nacieron en Francia.

A esas palabras respondió en las últimas horas Lamine Yamal en la previa del partido. “Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso”, aseguró el jugador del FC Barcelona, tratando de rebajar la importancia de las palabras de Rajoy. “El fútbol si sirve para algo es para integrar la sociedad y no hay mejor que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración”, ha asegurado. “El fútbol, al final, es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona”, remarcó.

Yamal se suma así al rechazo de una manera u otra que ya expresaron otros compañeros de la selección. El futbolista Borja Iglesias fue preguntado en DAZN por esta polémica y aseguró que le sorprende “que a estas alturas estemos con estas cosas”. “Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene”, aseguró. “Me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que no lo dijo con mala intención, pero tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso”, añadió.

El central Pau Cubarsí aseguró en RAC 1 que “al final, si juegan con la selección francesa es porque son franceses”. “Es igual el color de piel que tengan, todos somos personas y todos merecemos respeto”, enfatizó.

Las palabras de Rajoy en una columna en El Debate abrió una polémica con el país vecino. Varios ministros franceses han expresado su malestar con el expresidente español. El más rotundo fue el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien aseguro que “es una estupidez, racismo, o una mezcla de ambas”.

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