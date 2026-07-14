Trump vuelve a atacar Irán después de ordenar un nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz: “Les estamos dando muy duro”

Nuevos ataques contra Irán. Y ya pasaron cuatro meses y medio de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán. El ejército estadounidense comenzó este lunes otra ronda de ataques, según informó el Mando Central de EE.UU., al tiempo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había declarado ese mismo lunes que Estados Unidos está “restableciendo” un bloqueo sobre Irán en el estrecho de Ormuz y cobrará a otros buques por el paso, autodefiniéndose como “guardián del estrecho”.

“Esta noche vamos a llevar a cabo otro ataque de gran envergadura”, afirmó el presidente de EE.UU..

“Hemos destrozado su ejército. Les estamos golpeando muy duro”, dijo este lunes por la tarde Trump en una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval: “Ayer, o anteayer, teníamos un acuerdo, ya estaba todo cerrado, y lo rompieron porque descubrieron que había algo en el acuerdo que no les gustaba. Y no vamos a tolerarlo. Esta noche los vamos a atacar y vamos a neutralizar toda su capacidad en todo lo que tenga que ver con el estrecho de Ormuz, y creo que al final acabaremos tomando el control total de la situación. Lo tendremos bajo control muy pronto”.

Trump agregó: “Esta noche les estamos dando muy fuerte, como ya sabe. Les estamos dando duro. Tenemos cantidades enormes de munición. Y esto seguirá. Estamos restableciendo el bloqueo, y es un bloqueo dirigido exclusivamente contra Irán. En otras palabras, quien haga negocios con Irán no podrá pasar. Todos los demás podrán hacerlo”.

Una guerra que, según Trump, iba a durar cuatro semanas, va camino de los cinco meses: “Tenemos que hacer lo que estamos haciendo, y el estrecho está abierto. Estará abierto. Redujimos su capacidad de forma muy sustancial, pero ya saben que van a seguir luchando durante un tiempo. Si no los hubiéramos bombardeado, habrían tenido un arma nuclear hace mucho tiempo. Si tuvieran un arma nuclear, Israel ya no estaría con nosotros, y probablemente Oriente Medio tampoco estaría con nosotros”.

En cuanto a la exigencia de cobrar por asegurar el estrecho de Ormuz, que estaba liberado antes del 28 de febrero, el presidente de EE.UU. reafirmó: “Estamos gastando dinero, así que lo que hemos hecho es que nos van a reembolsar por la protección. Está Arabia Saudí, están los Emiratos Árabes Unidos, está Qatar, Baréin está Kuwait y hay otros, y a ellos les irá muy bien. Pero creemos que no los necesitemos. Ya saben, tenemos más petróleo que cualquier otro país del mundo. Si sumamos Venezuela y todo lo demás, tenemos más del 50% del suministro mundial”.

“Y luego leés noticias falsas como las de tu cadena, la CNN, que son noticias falsas”, le dijo a la corresponsal en la Casa Blanca de la cadena, Kaitlan Collins: “Las leés y dicen: 'Bueno, en realidad, les va bastante bien'. Los tenemos en una situación en la que no tienen ejército alguno, no hay nada que puedan hacer al respecto. Lo único que tienen son noticias falsas, porque se dedican a difundir noticias falsas. Prefieren vernos perder la guerra antes que ganarla, lo cual es realmente una traición, en cierto modo”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comunicó que completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en una operación de cinco horas que concluyó a las 22:15 hora del este. Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, empleando municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.

Irán responde con nuevos ataques

La respuesta de Irán no se hizo esperar. El país persa lanzó este martes nuevos ataques contra Jordania y Baréin. Según la agencia estatal de Jordania, Petra News, Amán interceptó y derribó cuatro misiles “que habían violado el espacio aéreo jordano desde territorio iraní la madrugada del martes”, cuando la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) reivindicó ataques a países aliados de Washington en Oriente Medio. Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la IRGC, informó de la destrucción de un radar de control aéreo que supuestamente pertenece a la quinta flota naval de la Armada de EE.UU. en Baréin, que alberga bases militares estadounidenses. En las últimas horas, el Ministerio de Interior de Baréin informó en tres ocasiones de la activación de sirenas de alarma, con las que piden a los ciudadanos dirigirse a lugares seguros, sin reportes hasta ahora de víctimas mortales.

Por otro lado, un ataque atribuido a Irán contra dos buques petroleros que transitaban por la ruta marítima sur del estrecho de Ormuz causó la muerte a un tripulante indio y heridas a seis indios y dos ucranianos, según informó en la madrugada de este martes el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos. El ministerio indica en su cuenta de X que los petroleros Mombasa y Al Bahiyah fueron atacados por dos misiles de crucero cuando se movilizaban por aguas jurisdiccionales de Omán. “El ataque resultó en la muerte de un miembro de la tripulación india a bordo del petrolero Mombasa y en heridas a ocho personas más, incluidas cuatro con lesiones graves”.

El Ejército iraní advirtió de que no permitirá, “bajo ninguna circunstancia”, que EE.UU. “interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz”, en respuesta a las declaraciones de Trump y después de que el domingo la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”. EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tensión se incrementó en los últimos días.