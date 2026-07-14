Messi, Cristiano, Modric: “los viejos” siguen enseñando el camino

Durante años nos vendieron que el fútbol era un deporte cada vez más joven. Que la velocidad lo devoraba todo. Que a partir de los treinta el reloj empezaba una cuenta regresiva irreversible. Que el siguiente talento siempre era mejor que el anterior. Y, sin embargo, llega un Mundial y aparecen ellos.

Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Luka Modrić. Futbolistas que hace tiempo dejaron de competir solo contra otros jugadores para hacerlo también contra el tiempo. Contra la biología. Contra una narrativa que insiste en retirarlos antes de que ellos mismos estén preparados para marcharse.

Lo fascinante no es que sigan aquí. Lo verdaderamente extraordinario es que siguen siendo decisivos. Porque la experiencia no corre más rápido, pero piensa antes. El fútbol moderno ha aumentado el ritmo de los partidos. Se presiona más arriba, se corre más rápido, se recupera antes la pelota y los espacios aparecen y desaparecen en cuestión de segundos. La respuesta lógica parecería favorecer siempre al jugador más explosivo. Sin embargo, cuando observás con atención los partidos importantes, descubrís otra realidad: cuanto mayor es el nivel competitivo, más valor adquiere la capacidad para interpretar el juego. Eso es precisamente lo que ofrecen estos futbolistas. Messi ya no necesita recorrer cincuenta metros para romper un partido. Ahora lo rompe con un control orientado, con una pausa que nadie más ve, con un pase que parece sencillo hasta que comprendés que nadie más lo había imaginado.

Ha sustituido metros por segundos. Corre menos, pero acelera el juego mejor que nadie.

Tampoco necesita intervenir cuarenta veces para dominar el partido. Le basta con aparecer donde el rival no puede defenderlo. Ha convertido la economía del esfuerzo en una herramienta táctica. Muchas veces se lo critica porque camina. En realidad, mientras camina está recopilando información.

Esa pausa, que desde afuera puede parecer desconexión, es una forma distinta de controlar el juego. Cristiano ha transformado su carrera tantas veces que resulta difícil recordar al extremo eléctrico del Sporting de Lisboa o al regateador compulsivo del Manchester United. Hoy es otra cosa. Sigue obsesionado con el gol, con el entrenamiento y con la competencia. Puede que ya no gane todos los duelos físicos como hace quince años, pero mantiene intacta una cualidad que no envejece: la convicción de que la siguiente pelota puede cambiar el partido.

Y luego está Modrić, probablemente el mejor ejemplo de que el talento bien cuidado desafía a cualquier calendario. Hay mediocampistas que juegan con las piernas. Él juega con los ojos. Siempre llega antes porque ya vio la jugada. Su influencia no se mide únicamente en pases completados o asistencias: se mide en el ritmo emocional que le imprime a un equipo. Cuando Croacia necesita calma, él la ofrece. Cuando necesita competir, también.

Lo curioso es que solemos hablar de ellos como sobrevivientes, cuando en realidad son evolucionistas. Han entendido que el cuerpo cambia y que el fútbol exige reinventarse. Han aceptado que ya no pueden jugar todos los minutos al mismo ritmo, pero también han descubierto que existen otras maneras de dominar un partido. La inteligencia táctica, la lectura de los espacios, la administración de los esfuerzos y el liderazgo pesan mucho más de lo que suelen reflejar las estadísticas. Y hay un error frecuente cuando analizamos a los grandes veteranos: compararlos con su mejor versión. Esa es una comparación injusta.

El Messi de 2026 no tiene que parecerse al de 2012 para seguir siendo extraordinario. El Cristiano de hoy no necesita ser el de 2014 para resultar competitivo. Modrić no está obligado a recorrer 13 kilómetros como cuando tenía treinta años para seguir siendo el cerebro de un equipo.

Hay que valorar a los futbolistas que son, no el recuerdo que conservamos. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este Mundial y todos sus “viejos”. El alto rendimiento no consiste únicamente en conservar las mismas capacidades. Consiste en desarrollar otras nuevas cuando las primeras empiezan a desaparecer. Eso requiere humildad.

Porque reinventarse significa aceptar que ya no sos el mismo jugador. Muchos no lo consiguen. Algunos lo niegan. Los mejores lo abrazan.

También explica algo que a menudo olvidamos: la élite no se sostiene únicamente con talento. Se sostiene con disciplina. Con horas invisibles. Con alimentación, descanso, recuperación, entrenamiento y una competitividad casi obsesiva. Cuando ves a un futbolista de 38, 39 o 40 años rindiendo en un Mundial, no estás viendo un milagro genético. Estás viendo décadas de decisiones correctas.

Quizá por eso generan un respeto que trasciende las rivalidades. Da igual si uno prefiere a Messi o a Cristiano. Da igual si siempre admiró el fútbol pausado de Modrić o disfrutó más del vértigo de otras generaciones. Lo que estamos contemplando es el final de una era irrepetible. Jugadores que fueron capaces de adaptarse a entrenadores distintos, compañeros distintos, ligas distintas y hasta a un deporte que cambió radicalmente durante sus carreras.

Mientras tanto, los jóvenes vienen empujando. Deben hacerlo, así funciona el deporte. Pero también deberían mirar de cerca a quienes todavía siguen ocupando ese lugar entre ellos.

Porque el legado de estos veteranos no está solo en los títulos que levantaron ni en los récords que acumularon. Está en la manera de competir cuando el cuerpo deja de regalar ventajas. En demostrar que el talento madura. Que la inteligencia también gana partidos. Que el liderazgo no aparece en los resúmenes. Mientras el cuerpo obliga a administrar los esfuerzos, la cabeza amplía las soluciones. Y en el fútbol de máximo nivel, donde casi todo está equilibrado, esa diferencia sigue definiendo partidos.

Quizá este sea el último Mundial para algunos de ellos. O sus últimos partidos. O quizá no. Con futbolistas así, hace tiempo que aprendimos que nunca conviene dar una historia por terminada antes de tiempo.