Amplían el régimen jubilatorio e incorporan a más de 400 excombatientes de Malvinas

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió este lunes en ley la ampliación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, una reforma que permitirá incorporar a más de 400 excombatientes que habían quedado fuera del beneficio jubilatorio.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 66 votos afirmativos, y alcanza a veteranos que solicitaron la baja o el retiro de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985 como consecuencia de las secuelas físicas o psicológicas que les dejó la guerra de 1982. También incluye a quienes, tras el conflicto, no continuaron su carrera militar ni fueron reubicados en otros organismos del Estado provincial.

El régimen establece un haber equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la administración pública bonaerense e incorpora la totalidad de los subsidios mensuales vigentes. Para acceder al beneficio, los excombatientes deberán acreditar al menos ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS).

Los cambios tras las críticas del CECIM

La sanción definitiva llegó después de que el proyecto fuera modificado para atender los cuestionamientos formulados por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que había advertido que la redacción original podía habilitar el acceso al beneficio de represores de la última dictadura.

A partir de esos planteos, el Senado introdujo cambios para impedir que perciban la prestación quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o militares sancionados por incumplimientos durante la guerra. Con esas modificaciones incorporadas, Diputados ratificó este lunes el texto definitivo.

La iniciativa había sido impulsada por los senadores de Unión por la Patria María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, y recibió también el respaldo de la oposición. Desde La Libertad Avanza definieron la norma como una “reparación histórica”.

“Es fundamental que, luego de tanto tiempo, este grupo de excombatientes tenga un reconocimiento que viene reclamando desde hace años. Esta reparación histórica no pertenece a un espacio político, sino a todos los argentinos”, sostuvo el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osaba, tras la aprobación de la ley.