Día Mundial del Rock: ¿por qué se celebra el 13 de julio?

El Día Mundial del Rock se celebra por los mega conciertos benéficos “Live Aid” realizados en Londres y Filadelfia el 13 de julio de 1985, con el objetivo recaudar dinero para ayudar a los países de África afectados por hambrunas, en especial Somalia y Etiopía.

Este evento se llevó a cabo en dos escenarios principales en simultáneo, siendo estos organizados en las ciudades de Londres en Inglaterra y Filadelfia en Estados Unidos, y su principal ideólogo fue el compositor irlandés Bob Geldof, quien fundó la organización “Band Aid Trust” para lograr su cometido.

Artistas consagrados ayudando al Africa

Durante su desarrollo pasaron por los escenarios bandas de la talla de Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Reo Speedwagon, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Bryan Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Sting, Phil Collins, David Gilmour, David Bowie, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney, entre otros.

El éxito de este evento traspasó las fronteras de los lugares en donde se desarrolló, lo que finalmente terminaría motivando la declaración, a partir del año siguiente, del día 13 de julio como el Día Mundial del Rock, en homenaje al evento Live Aid y a la gran convocatoria de artistas que generó por motivos meramente humanitarios.