Series y películas que llegan al streaming en julio: la vuelta de la familia Ingalls, C. Tangana director y títulos esperados

Para julio las principales plataformas de streaming tienen previstos numerosos estrenos que llegarán a sus servicios a lo largo de todo el mes. Además de nuevas temporadas y lanzamiento de películas que tuvieron gran éxito en los cine, habrá lugar también para la llegada de nuevas versiones de clásicos de la televisión, como La Familia Ingalls y series que retoman el universo de producciones célebres como Legalmente rubia y The Big Bang Theory.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de junio a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. La casa de la pradera. La reversión de un clásico, como La Familia Ingalls, ahora a través de Netflix. “La unida familia Ingalls construye una nueva vida en la frontera del Oeste, donde los placeres de la naturaleza y la lucha por sobrevivir están profundamente entremezclados”, informó la plataforma sobre este lanzamiento que tendrá ocho episodios en esta primera temporada.

La casa de la pradera llegará a Netflix a partir del 9 de julio.

2. La guitarra flamenca de Yerai Cortés, de C. Tangana. “Bajo la mirada de C. Tangana, esta película acompaña a Yerai Cortés en un viaje íntimo donde la música se convierte en la llave para descubrir una historia familiar marcada por silencios, heridas y emociones profundas. Un retrato vibrante de la cultura gitana y del poder transformador del flamenco”, informó Mubi sobre este documental que llegará este mes a su servicio.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés, de C. Tangana, se podrá ver por Mubi a partir del 31 de julio.

3. Stuart no logra salvar el universo. Esta producción, que se lanza este mes a través de HBO, es un spin-off de la recordada serie The Big Bang Theory.

“El dueño de una tienda de cómics, Stuart Bloom, recibe la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, desatando accidentalmente un apocalipsis multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico, y bastante insoportable, Barry Kripke. En el camino, se encuentran con versiones de personajes de universos alternativos que hemos llegado a conocer y querer en The Big Bang Theory. Como sugiere el título, las cosas no salen bien”, adelantó la plataforma en un comunicado. Del elenco forman parte Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie.

La serie Stuart no logra salvar el universo llega a HBO a partir del 23 de julio.

4. El diablo viste a la moda 2. Luego de su paso por los cines de todo el mundo, esta película desembarca ahora en Disney+. “Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a la revista Runway como nueva editora de reportajes especiales, donde se encuentra con que su formidable antigua jefa, Miranda (Meryl Streep) y se enfrenta a amenazas que ponen en peligro su imperio editorial. Viejos amigos-enemigos y caras nuevas que se suman a la pasarela en esta elegante secuela”, informaron desde la plataforma.

La película El diablo viste a la moda 2 se podrá ver por Disney+ a partir del 29 de julio.

5. Elle. Prime Video anunció para este mes la llegada de esta serie que es, a la vez, una precuela de la película Legalmente rubia.

“Elle sigue a Elle Woods antes de convertirse en la estudiante ‘fuera de lugar’ en Harvard. En 1995, atraviesa el caos de la preparatoria entre amistades difíciles, romances prohibidos y decisiones de moda cuestionables, mientras descubre quién es con el apoyo de su familia”, informó la plataforma en un comunicado.

La serie Elle está disponible en Amazon Prime Video desde el 1 de julio.

6. Alpha, de Julia Ducournau. “Cuando una adolescente regresa a casa con un misterioso tatuaje, la aparente normalidad comienza a resquebrajarse, arrastrando consigo las certezas de quienes la rodean. Julia Ducournau vuelve a explorar los límites entre el cuerpo, la identidad y el miedo colectivo. Alpha es una película que transforma la ansiedad de crecer en una experiencia inquietante, donde cada marca sobre la piel parece revelar algo más profundo sobre la herencia, el deseo y la vulnerabilidad”, informó Mubi sobre este lanzamiento de julio.

La película Alpha se podrá ver por Mubi a partir del 17 de julio.

7. Furia. Esta serie llega a la plataforma de Disney+ con tres episodios y luego se irá lanzando uno nuevo cada lunes.“De la creadora y productora ejecutiva Elizabeth Meriwether, Furia sigue a la agente del FBI Alice Black (Emmy Rossum) en la búsqueda de una misteriosa y calculadora asesina en serie. Ambas siguen sus propios caminos hacia la justicia, y a medida que sus vidas se entrelazan, la línea entre el bien y el mal comienza a desdibujarse”, detalló la plataforma.

La serie Furia se podrá ver en Disney+ a partir del 27 de julio.

8. Huesera, de Michelle Garza Cervera. Valeria y Raúl son una pareja que lleva un tiempo con ganas de tener un hijo. O eso parece, desde el comienzo de Huesera, la ópera prima de la cineasta mexicana Michelle Garza Cervera: se los ve modernos, jóvenes, compinches, en un departamento colorido que ella misma decora porque se dedica a la carpintería. Después de varios intentos, lo logran. Pero, lejos de un escenario idílico, desde la confirmación de la noticia Valeria empieza a experimentar distintos crujidos. Primero, en su cuerpo, un territorio mutante a partir del embarazo. También en sus huesos, que parecen tronar cada vez más fuerte. Más adelante, también en su casa, en su pareja, con su familia y en las noches de insomnio, cuando empieza a tener visiones aterradoras que la llevan a angustiarse y a tener todo tipo de problemas.

Con una leyenda popular como punto de partida y también con interrogantes alrededor del deseo de las mujeres, de las imposiciones sociales, de las expectativas y de la maternidad como un destino siempre chirriante, Huesera es un largometraje que transita el género del terror a partir de una historia pequeña y cautivante. De gran calidad técnica y un sonido de impacto, se convirtió en poco tiempo en un éxito del cine mexicano. Después de su estreno mundial en el prestigioso Festival de Tribeca en 2022, el largometraje circuló por distintos festivales internacionales, donde tanto la película como su joven realizadora recibieron varios premios. Ahora se podrá ver a través de HBO.

La película Huesera, de Michelle Garza Cervera, está disponible en HBO desde el 1 de julio.

9. Silo, tercera temporada. “La tercera temporada de esta serie continúa la saga sobre una sociedad distópica formada por 10 mil personas que viven bajo tierra en circunstancias misteriosas, pero también revela la historia de sus orígenes siglos antes. En el presente, Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) sobrevive a su «limpieza» forzada, pero regresa con pérdida de memoria. Mientras tanto, el silo se recupera de la rebelión y se enfrenta a una nueva y peligrosa amenaza. Por otro lado, en los «tiempos anteriores», la periodista Helen Drew (Jessica Henwick) y el congresista Daniel Keene (Ashley Zukerman) descubren una conspiración que los arrastra a una cadena de acontecimientos con consecuencias catastróficas e irreversibles”, informó en un comunicado Apple TV+ sobre el regreso de esta producción.

La tercera temporada de la serie Silo estará disponible en Apple TV+ a partir del 3 de julio.

10. Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston. “Tom Hiddleston, conductor de la serie y protagonista de Loki, vuelve a colaborar con Kevin R. Wright, productor ejecutivo de Loki, en esta producción que fusiona el drama cinematográfico guionado con la investigación documental para transportar al público a la antigua Roma durante las horas previas a la erupción del monte Vesubio. Guiado por un equipo de arqueólogos, historiadores, geólogos y especialistas en desastres, Hiddleston descubre pruebas sorprendentes y las historias de personas reales que cuestionan ideas largamente aceptadas sobre Pompeya y sus últimas horas, revelando, entre otras cosas, que muchas de las personas atrapadas en la catástrofe tuvieron la oportunidad de sobrevivir”, informó Disney+ sobre este lanzamiento de National Geographic que llegará a las pantallas este mes.

Todos los episodios de Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston estarán disponibles en Disney+ a partir del 23 de julio.

11. Enola Holmes 3. “La aventura sigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio se desmoronan cuando la desaparición de Sherlock la sumerge en un peligroso caso”, informó Netflix sobre esta película que se podrá ver en su menú este mes.

La película Enola Holmes 3 estará disponible en Netflix a partir del 1 de julio.

12. Wicked: por siempre. “Esta entrega final retoma la historia de Elphaba y Glinda cuando deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mientras Elphaba, ahora señalada como la Bruja Mala del Oeste, vive en el exilio luchando por la libertad y la verdad, Glinda se convierte en el símbolo de la bondad en Oz, atrapada entre el poder, la fama y sus propios conflictos emocionales. A medida que sus caminos se separan y sus vidas toman rumbos opuestos, nuevas amenazas y tensiones crecen a su alrededor, afectando también a quienes las rodean. Sin embargo, cuando una revuelta pone en riesgo el equilibrio de Oz, ambas se ven obligadas a reencontrarse y enfrentar su vínculo con honestidad y empatía, en un intento por cambiar no solo sus destinos, sino el de todo su mundo”, informó HBO sobre esta película que llegará este mes a su servicio.

Del elenco forman parte Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Bronwyn James y Aaron Teoh.

La película Wicked: por siempre se podrá ver por HBO a partir del 10 de julio

13. El drama. “Una pareja, en los días previos a su boda, se enfrenta a una importante crisis cuando una inesperada revelación desbarata lo que uno de ellos creía saber sobre el otro”, informó Amazon Prime Video sobre este largometraje que estará disponible este mes en su menú.

La película El drama podrá verse por Amazon Prime Video a partir del 10 de julio.

14. El esposo. “Un matrimonio a punto de romperse da un giro oscuro cuando, por un desliz verbal cometido bajo los efectos del alcohol, la esposa de un hombre es secuestrada por unos criminales despiadados y él se convierte en el principal sospechoso. Desesperado, debe escapar de la ley y burlar a los secuestradores para salvar a su esposa antes de que ambos se pierdan para siempre”, informó Disney+ sobre esta serie de Hulu que ofrecerá a partir de este mes en su servicio.

La serie El esposo se podrá ver por Disney+ a partir del 4 de julio.

15. Juntas o muertas. “Debbie descubre que su mejor amiga Judith es una asesina internacional cuando un golpe sale mal y ambas deben huir por Europa. Perseguidas por autoridades y criminales peligrosos, enfrentarán una carrera contrarreloj que pondrá a prueba su amistad”, señala la sinopsis oficial que ofrece Amazon Prime Video sobre esta serie que lanzará este mes. Protagonizada por Octavia Spencer, Hannah Waddingham y Bill Nighy.

La serie Juntas o muertas podrá verse a partir del 15 de julio a través de Prime Video.

16. El halcón. Esta nueva serie de comedia de Netflix está protagonizada por Will Ferrell. “Lonnie Hawkins (Will Ferrell), la estrella del golf de 2004, se encuentra en el momento más difícil de su carrera y busca recuperar su magia. El cuerpo le pide que se jubile, pero su corazón sabe que todavía no es el momento. Su exesposa y su hijo Lance, el nuevo chico dorado del golf, dan por sentado que su carrera ya terminó. Pero cuando solo le falta ganar un campeonato importante para completar su Grand Slam, Lonnie se niega a rendirse. Él está convencido de que está a un swing de distancia de recuperar la gloria y hacer el regreso más increíble de la historia del golf”, informó la plataforma.

La serie El halcón se podrá ver a través de Netflix desde el 16 de julio.

AL