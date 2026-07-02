Caputo anunció una inversión privada de US$ 1.200 millones para construir un reactor nuclear modular en Atucha

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que la empresa Meitner Energy Latam presentó una propuesta para construir en el complejo nuclear Atucha un reactor nuclear modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés), una iniciativa que demandaría una inversión estimada de US$ 1.200 millones y que sería financiada íntegramente con capitales privados estadounidenses.

El anuncio fue realizado tras una reunión que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, con el CEO de Meitner Energy Latam, Teófilo Lacroze, y el director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la compañía en Argentina, Pablo Franzetti.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Caputo sostuvo que el proyecto prevé la construcción del reactor ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR) de Generación III+ con tecnología PWR y una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos (MWe).

Según indicó el ministro, la iniciativa se desarrollará “sobre la base de una patente argentina” y demandará una inversión cercana a los US$ 1.200 millones. Además, aseguró que durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación se generarían alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos.

“Seguimos trabajando para impulsar la tecnología nuclear que promueve el desarrollo energético argentino”, expresó Caputo.

El proyecto forma parte de la estrategia que el Gobierno viene impulsando para promover el desarrollo de reactores modulares de pequeña escala, considerados una de las principales apuestas de la industria nuclear para los próximos años por su menor tamaño, costos más bajos y la posibilidad de fabricarlos de manera modular.

La iniciativa también se inscribe dentro del Plan Nuclear presentado por el presidente Javier Milei a fines de 2024 y contempla que el emprendimiento sea financiado exclusivamente con inversión privada, sin aportes del Estado. Detrás del proyecto se encuentra Meitner Energy, empresa vinculada a la firma tecnológica rionegrina Invap, desarrolladora de la patente, y respaldada por el grupo inversor estadounidense Ansari Group.

El anuncio se produce apenas dos días después de una fuerte crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde decenas de trabajadores fueron despedidos. Los gremios denunciaron un proceso de desmantelamiento del organismo y realizaron protestas en la sede central, mientras que el Gobierno ratificó su decisión de avanzar hacia un esquema con una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la actividad nuclear.

En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que el nuevo modelo busca atraer inversiones privadas para acelerar proyectos estratégicos y consolidar a la Argentina como un actor relevante en el mercado internacional de tecnología nuclear.