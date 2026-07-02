Día Internacional de los OVNIs: ¿por qué se celebra el 2 de julio?

Cada 2 de julio se conmemora el Día Internacional de los OVNIs, una fecha que reúne a aficionados, investigadores y curiosos para reflexionar sobre uno de los mayores misterios de la humanidad: la posibilidad de que exista vida extraterrestre y la presencia de fenómenos aéreos aún sin explicación definitiva.

La elección de esta fecha está vinculada con el llamado incidente de Roswell, ocurrido en 1947 en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. A comienzos de julio de ese año, un objeto cayó en un campo cercano a la localidad de Roswell y dio origen a una de las historias más conocidas de la ufología. En un primer comunicado, el Ejército estadounidense informó que había recuperado un “platillo volador”, aunque horas más tarde rectificó la versión y aseguró que se trataba de un globo meteorológico. Décadas después, nuevas investigaciones oficiales concluyeron que el objeto pertenecía a un proyecto militar secreto, pero el episodio siguió alimentando teorías sobre un posible contacto con tecnología extraterrestre.

El término OVNI, sigla de “Objeto Volador No Identificado”, se utiliza para describir cualquier fenómeno observado en el cielo que no puede ser identificado de inmediato. En los últimos años, muchos organismos científicos y gubernamentales comenzaron a utilizar la expresión Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), un concepto más amplio que busca estudiar estos casos desde una perspectiva técnica y científica, sin asociarlos necesariamente con visitantes de otros planetas.

Un fenómeno que trascendió la ciencia ficción

El interés por los OVNIs creció especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Libros, películas, series y documentales contribuyeron a instalar la temática en la cultura popular, mientras miles de personas comenzaron a reportar supuestos avistamientos en distintas partes del mundo.

Algunos de estos casos encontraron explicaciones relacionadas con fenómenos atmosféricos, globos, satélites, aeronaves o ilusiones ópticas. Sin embargo, otros continúan sin una conclusión definitiva, lo que mantiene vivo el interés de investigadores y entusiastas.

En los últimos años, el tema volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional luego de que organismos oficiales de Estados Unidos desclasificaran informes sobre fenómenos aéreos no identificados observados por pilotos militares. Aunque los documentos reconocen la existencia de incidentes que aún no pudieron ser explicados completamente, no presentan evidencias que permitan afirmar un origen extraterrestre.

Argentina y su historia de avistamientos

Argentina también cuenta con una larga tradición de relatos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Localidades como Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, alcanzaron fama internacional por historias vinculadas con el fenómeno y se convirtieron en destinos elegidos por quienes sienten curiosidad por la ufología.

Además, existen organizaciones civiles e investigadores independientes que recopilan testimonios y analizan reportes de presuntos avistamientos en diferentes puntos del país. Aunque muchos casos terminan encontrando una explicación convencional, otros permanecen abiertos al análisis.

Ciencia, curiosidad y pensamiento crítico

El Día Internacional de los OVNIs no busca confirmar la existencia de vida extraterrestre, sino incentivar el interés por la investigación y el análisis de fenómenos que todavía generan interrogantes. Especialistas destacan la importancia de abordar estos temas con pensamiento crítico, apoyándose en la evidencia científica y evitando conclusiones apresuradas.

La búsqueda de vida fuera de la Tierra continúa siendo uno de los grandes desafíos de la astronomía moderna. Misiones espaciales, telescopios de última generación y proyectos científicos internacionales exploran constantemente el universo en busca de señales que permitan comprender mejor si nuestro planeta está o no solo en el cosmos.

Cada 2 de julio, el Día Internacional de los OVNIs invita a mirar el cielo con curiosidad y a recordar que el universo aún guarda innumerables misterios por descubrir. Más allá de las teorías y las leyendas, la fecha celebra el deseo humano de explorar lo desconocido y de seguir haciéndose preguntas sobre el lugar que ocupa la Tierra en el inmenso universo.

NB