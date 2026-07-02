Pedro Di Nezio asumió al frente del Servicio Meteorológico Nacional

Pedro Di Nezio es el nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), según anunció este miércoles el Ministerio de Defensa, en el marco de un “proceso de modernización científica, tecnológica y operativa”, expresó dicha cartera. Reemplazará al veterano de Malvinas Antonio José Mauad, que presentó su renuncia el viernes pasado.

La cartera que conduce Carlos Presti ponderó que el flamante funcionario “cuenta con una destacada trayectoria de más de dos décadas como meteorólogo y oceanógrafo físico en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos”.

Se precisó que Di Nezio se especializa en “el modelado numérico, la predicción climática estacional y el análisis de fenómenos de alto impacto global y regional, tales como El Niño, La Niña, sequías persistentes y eventos meteorológicos extremos”.

Además, destacaron que su incorporación representa “un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo”.

“La provisión de información meteorológica precisa resulta un insumo clave para la planificación y ejecución de operaciones militares, así como para las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, que incluyen el auxilio a la comunidad ante catástrofes naturales y situaciones de emergencia”, ponderó el ministerio.

Finalmente, se indicó que la medida responde a la decisión del presidente Javier Milei de “optimizar los recursos públicos y fortalecer los organismos científico-técnicos del Estado”.

CC con información de agencia NA