Apagón informativo en el Servicio Meteorológico y protesta contra Sturzenegger por los despidos

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumará este jueves un nuevo capítulo con un “apagón informativo” de 24 horas, en el marco de un paro convocado por trabajadores en rechazo a los despidos en el organismo. La medida, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se inscribe en una creciente tensión con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien acusan de difundir información “falsa” para justificar el ajuste.

La protesta se produce luego de que el funcionario defendiera públicamente una reducción de personal en el SMN y planteara la necesidad de avanzar hacia un esquema con mayor automatización y menor dotación. Según expresó, el organismo cuenta con cerca de mil empleados, pero podría ofrecer “un mejor producto” con unas 150 personas y mayor incorporación de tecnología.

Desde el sindicato rechazaron esos argumentos. La delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, sostuvo que las cifras difundidas por el ministro no son correctas: “No somos 20 meteorólogos, somos 148, y no hay 100 estaciones sino 120”, afirmó. En ese sentido, calificó la política oficial como “un vaciamiento disfrazado de modernización”.

El reclamo sindical apunta a los despidos ya concretados -alrededor de 140- y a un recorte que, según denuncian, podría alcanzar a 240 trabajadores, lo que implicaría una reducción cercana al 30% del personal civil. La medida de fuerza prevista para este jueves incluirá un paro de actividades y la interrupción parcial de la difusión de información meteorológica.

No obstante, el impacto del apagón será limitado en áreas consideradas esenciales. El servicio meteorológico aplicado a la aviación deberá mantenerse operativo, dado su carácter crítico para la seguridad y la programación de vuelos. Aun así, desde el gremio advierten que la reducción de personal ya está afectando la capacidad operativa del organismo.

En particular, señalaron que varias estaciones meteorológicas dejaron de realizar observaciones nocturnas, lo que genera “ventanas” sin registro de datos que pueden extenderse entre 9 y 12 horas. “Se están perdiendo observaciones clave y se interrumpen series de datos que son muy importantes”, explicó Saralegui.

La discusión también incluye el rol de la tecnología en el sistema. Mientras el Gobierno impulsa una mayor automatización, los trabajadores sostienen que las estaciones automáticas no reemplazan completamente la observación humana. Según indicaron, estos sistemas requieren períodos de prueba prolongados, mantenimiento constante y supervisión técnica.

Además, cuestionaron la decisión oficial de haber dado de baja una licitación previa para la compra de equipamiento, lo que -afirman- contradice el argumento de modernización. “Se habla de incorporar tecnología, pero no hay un plan claro ni plazos definidos”, señalaron.

En paralelo, el conflicto se vincula con cambios recientes en la estructura del servicio meteorológico para la navegación aérea. A partir de una nueva normativa, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) quedó habilitada para contratar la provisión de información meteorológica a otros proveedores, lo que abre la posibilidad de una reconfiguración del sistema actual.

Desde ATE interpretan esta medida como parte de un proceso de tercerización, mientras que el Gobierno la justifica en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de un servicio considerado estratégico.

Con información de la agencia NA