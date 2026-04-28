Trump asegura que Irán se encuentra en “estado de colapso” y que le pidió reabrir el estrecho de Ormuz “lo antes posible”

“En estado de colapso”. Según el presidente de EE.UU., Donald Trump, Teherán comunicó que se encuentra en “estado de colapso”.

“Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible”, asegura el presidente de EE.UU. en un post en Truth Social, “mientras tratan de resolver su situación de liderazgo (¡algo que creo que serán capaces de hacer!)”.

El mensaje de Trump llega después de haberse frustrado la negociación prevista para el pasado fin de semana en Pakistán. A Trump se le sigue atascando la salida de la guerra en Irán, y el pasado sábado canceló el viaje a Islamabad anunciado de sus dos negociadores, Steven Witkoff y Jared Kushner, al conocerse la marcha del ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchi. Teherán nunca confirmó que se produciría una reunión con la delegación estadounidense en la capital paquistaní, y el ministro Aragchi, después de pasar 24 horas en Islamabad donde dejó a los mediadores una última propuesta negociadora, partió para Omán y Rusia.

El presidente de EE.UU. aseguró el sábado que habían sido convocados para principios de esta semana, pero, de momento, no se han comunicado reuniones en persona: “Cuando dicen que la reunión está programada para el martes [por hoy], yo digo que el martes queda muy lejos. Y es mucho viaje, no queremos hacer eso. No se iban a reunir con el líder del país, se iban a reunir con otras personas. Y dije: no vamos a viajar tanto. Lleva demasiado tiempo. Es demasiado caro. Soy una persona muy consciente de los costes”.

Según Trump, los líderes iraníes “están peleándose entre ellos, hay una lucha interna tremenda, se están peleando por el liderazgo, porque hemos eliminado a dos niveles de líderes. Pero no hay razón para esperar dos días. Hacer que la gente viaje durante 16, 17 horas. No lo haremos así, pueden llamarme. Tenemos todas las cartas. Nos dieron un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, en cuanto cancelé el viaje, en menos de diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor. Hablamos de que no tendrán armas nucleares, Irán no puede tener armas nucleares”.

La cancelación del viaje y la ausencia de negociaciones es la última señal de que Irán y Estados Unidos están lejos de alcanzar un acuerdo y que Trump está lejos de una salida para poner fin a la guerra.

En relación con el paso bloqueado, este martes se supo que un petrolero de la refinería japonesa Idemitsu Kosan cruzó el estrecho de Ormuz. Se trata del primer barco vinculado a Japón que cruza desde el inicio de la guerra.

El petrolero, el Idemitsu Maru, navegaba con bandera de Panamá y carga dos millones de barriles de petróleo. El barco llevaba bloqueado en Arabia Saudí desde finales de febrero, y que haya podido cruzar el estrecho es una señal de los movimientos diplomáticos de Tokio con Teherán y Washington.

Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP

Emiratos Árabes Unidos anunció este martes que abandona la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP y OPEP+) a partir del 1 de mayo, en mitad de las perturbaciones derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a refinerías en la región.

En un comunicado remitido por el medio oficial emiratí, Wam, los EAU aseguran que la decisión es “consecuencia de una revisión exhaustiva de la política de producción de los EAU y de su capacidad actual y futura”, y se basa en su “interés nacional y en nuestro compromiso de contribuir de manera efectiva a satisfacer las necesidades apremiantes del mercado”.

Según el texto, la decisión “refleja la visión estratégica y económica a largo plazo” del país y “la evolución de su perfil energético, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso de desempeñar un papel responsable, fiable y con visión de futuro en los mercados energéticos mundiales”.

La OPEP, reconocida por la ONU desde 1962 y formada hasta ahora por 12 países, concentra entre sus miembros el 80% de las reservas de petróleo del mundo y el 43% de la producción.