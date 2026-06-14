“Archivo 50”: la muestra fotográfica que busca contribuir a la memoria colectiva

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, el debate sobre la memoria colectiva y los derechos humanos se traslada a la calle y a los espacios comunitarios. A partir del próximo 19 de junio, la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra abrirá sus puertas a “Archivo 50”, una impactante muestra fotográfica colectiva que propone un diálogo visual y político entre el pasado reciente de nuestro país y la convulsionada realidad actual.

La exhibición nace de la transformación de un proyecto previo del fotógrafo Daniel Merle, quien en 2016 presentó “40 años en 24 fotos”.

Hoy, una década después, ese registro histórico se convierte en un archivo vivo al ser intervenido por tres reconocidos reporteros gráficos de la actualidad: Cristina Sille, Tadeo Bourbon y Kaloian Santos Cabrera.

Del pasado a la resistencia actual

La propuesta estética y política de “Archivo 50” funciona como un palimpsesto: una obra sobre otra que genera nuevos sentidos. Las imágenes originales de Daniel Merle, capturadas entre 1977 y 2001, sufren una interferencia visual por parte de los tres fotógrafos invitados, quienes cubren a diario la protesta social en las calles.

El foco de la intervención actual está puesto en el cuerpo de los sectores más golpeados por las medidas del gobierno nacional. Las fotos recientes retratan la resistencia de jubilados, mujeres, personas con discapacidad y los sectores más vulnerables frente a la represión estatal en las manifestaciones contra las políticas oficiales.

“El archivo es el dispositivo más eficiente para conservar la memoria de un pueblo y por esa razón, está en permanente transformación”, explican los autores de la muestra. “Intentamos contribuir a la memoria colectiva para hacernos preguntas de cómo y por qué llegamos a la situación actual”.

Nuevas lecturas para los desafíos democráticos

Los organizadores definen el archivo como un “sistema dinámico y un objeto estético”. Al poner en contrapunto el pasado de la dictadura y la crisis institucional de 2001 con el escenario político de 2026, la muestra busca ir más allá de la mera contemplación artística. El objetivo es abrir debates urgentes sobre los métodos de lucha ciudadana y la defensa del Estado frente a lo que consideran políticas orientadas a su destrucción.

Además de la exhibición de las imágenes, se llevarán a cabo activaciones públicas y debates con la intención de reflexionar colectivamente sobre el camino a seguir en el contexto político actual.

Guía para visitarla