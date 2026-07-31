Santilli le pidió a Villarruel que dé “un paso al costado” y le aconsejó que arme “su espacio y compita”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus declaraciones de las últimas horas sobre el presidente Javier Milei.

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó el funcionario mileísta en declaraciones a radio Mitre.

“En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda”, cuestionó el jefe de Gabinete, al tiempo que calificó de “disparate y barbaridad” los mensajes que en las últimas horas publicó la Vicepresidenta en redes sociales.

“Es de una falta de sentido común que diga eso de un Presidente que agarró un país devastado. Es una falta de respeto. Unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula. No puedo entender por qué hace lo que hace. En vez de apoyar, de acompañar, siempre pone palos en la rueda. Una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Qué sentido tiene que esté en un lugar que no quiere estar”, completó Santilli.

Este jueves, Villarruel volvió a criticar a Milei al sostener que siente “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, disparó en un mensaje en su cuenta de X.

Al respecto, agregó: “El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez”.

“Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.