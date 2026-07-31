Miles de personas que entraron en Ceuta regresan a Marruecos: “La Policía nos andaba persiguiendo”

Miles de personas que entraron a Ceuta en las últimas horas están empezando a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo, según pudo comprobar elDiario.es. Aunque siguieron entrando migrantes a la ciudad autónoma este viernes, la afluencia se fue reduciendo a primera hora de esta mañana.

Este viernes, cientos de jóvenes marroquíes retornaban a través de la frontera del Tarajal horas después de la entrada de decenas de miles personas migrantes en Ceuta desde el país vecino. “Estamos como animales, no hay comida, ni agua”, dice a este medio Hamza, un adolescente de apenas 17 años que vuelve hacia el punto por el que llegó apenas 20 horas antes. El Gobierno asegura que más de 25.000 migrantes ya volvieron a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que calcula que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma. El número de cuerpos sin vida en la frontera siguió subiendo: según el presidente de Ceuta, Jesús Vivas, ya son más de 40.

Los centros de menores están llenos de la ciudad autónoma desde hace tiempo y, además, los jóvenes expresan temor a acudir a los recursos municipales por miedo a que los reingresen en su país contra su voluntad. “Uno de mis hermanos está en España y me dijo que esperara un tiempo a acudir al centro, que ahora somos muchos y nos llevan de vuelta”, apunta entre llantos Brian, de 16 años y natural de Tetuán.

Él se debate en todo caso entre la vuelta y la estoica resistencia en busca de un sueño y el retorno a casa por el hambre y la falta de agua y de perspectivas. “He dormido en la calle como un perro, moviéndome entre la playa y las aceras porque la Policía nos andaba persiguiendo”, relata en inglés el joven, que ya superó los estudios obligatorios y encaraba los exámenes de selectividad en su país el próximo año.

Sin embargo, no quiere. Tiene una familia numerosa y cree que debe aportar. “Cualquier cosa es mejor que Marruecos”, finaliza mientras escribe un mensaje de WhatsApp a su madre en busca de consejo.

No todos resisten el hecho de no tener espacio de alojamiento, comida agua y encontrarse todos los establecimientos de la ciudad cerrados, inutilizando la posesión de dinero. Cientos salieron ya esta madrugada. Según explican fuentes policiales, un gran grupo, el primero en retornar al país vecino, tuvo que esperar a que el Gobierno marroquí autorizara de nuevo su regreso.

Esta mañana el flujo ya era constante. Una larga fila se dirigía por la costa hacia el Tarajal llenando aproximadamente dos kilómetros de acera por el litoral. Una vez en el espacio limítrofe, entraban por el flanco izquierdo, el que normalmente ocupa la Guardia Civil y que ahora se destina al paso de quienes perdieron la esperanza.

Entre ellos está Hamza, que va con otros cuatro amigos. Todos son de Rincón, la siguiente localidad más próxima a Ceuta después de Castillejos. Llaman y esperan que alguien les venga a recoger al otro lado de la frontera. “Así no se puede estar, amigo”, añade el pequeño Mohamed, de solo 14 años, que cuenta que soñaba con emular al jugador de fútbol Lamine Yamal.

Las salidas de la ciudad autónoma se están produciendo a un ritmo alto y se espera que en las próximas horas regresen más a Marruecos. En el centro de la ciudad, algunos policías se acercaban a los grupos de chavales incitándoles a volver e indicándoles la dirección de la frontera, un factor que, según los propios migrantes, también les ha llevado a recorrer el camino de vuelta a casa.