42.000 hectáreas arrasadas y 220.000 evacuados: la “carrera contrarreloj” frente al megaincendio de Francia

El incendio que arrasó 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia y que provocó la evacuación de 220.000 personas sigue activo este lunes, aunque se mantuvo “en general estable” a lo largo la noche del domingo, “sin cambios significativos que destacar” tras varios días de rápida progresión, según adelantó la delegación de Gobierno del departamento de Gironda.

Sin embargo, aunque en las últimas horas la situación parece encaminarse hacia una tregua temporal con menos focos activos, las autoridades francesas temen los efectos de una nueva ola de calor, prevista a en la región a partir del martes, con temperaturas máximas de hasta 40 °C y vientos algo menos fuertes pero más secos, según las previsiones. “[Será] una carrera contrarreloj antes de la subida de temperaturas prevista”, afirmó el portavoz de los bomberos franceses, Eric Brocardi, entrevistado el lunes por la mañana en la radio pública France Inter, en relación a las labores de extinción en los próximos días.

“Un fenómeno nunca antes observado en Francia”

Los expertos también señalan que la evolución de este incendio resulta particularmente difícil de prever, ya que generó un pirocumulonimbo –una nube creada como resultado de una potente fuente de calor– y está creando unas condiciones meteorológicas propias. “Es una situación totalmente inédita”, aseguró hace unos días el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez. “Nunca habíamos visto algo así, un incendio convectivo [capaz de generar su propio viento] de esta magnitud”.

“Hacia las 18:20 del viernes, el incendio se transformó en un pirocumulonimbo, un fenómeno nunca antes observado en Francia”, explicó Marc Vermeulen, el director del Servicio Departamental de Lucha contra Incendios y de Rescate de Gironda, en una rueda de prensa, en la que equiparó esta nube a una “tormenta de fuego”. Se trata de “incendios extremos, caracterizados por unas condiciones meteorológicas extremadamente favorables a la combustión y a la propagación”, precisó el servicio público Météo France en un comunicado el fin de semana. Estas condiciones meteorológicas implican una sequía grave, que convierte la vegetación en “una gran cantidad de combustible disponible” para que estos incendios “puedan alimentarse de energía suficiente”.

“[Son] incendios extremos, caracterizados por unas condiciones meteorológicas extremadamente favorables a la combustión y a la propagación Météo France

De hecho, el incendio, que redujo a cenizas más de 240 viviendas y ha dejado 84 bomberos heridos, ya se perfila como uno de los más graves registrados en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. A modo de comparación, el gran incendio que arrasó el bosque de las Landas en 1949, el más letal de la historia del país, calcinó unas 50.000 hectáreas.

El avance

El fuego se declaró el pasado miércoles en la localidad de Saumos, al oeste del departamento. Un incendio que “parece tener su origen” en unos trabajos de desbroce “que habían comenzado poco antes”, según informó este lunes Renaud Gaudeul, fiscal de Burdeos, ante los micrófonos de Franceinfo. El fiscal dijo que es necesario “analizar en qué condiciones se llevaron a cabo esos trabajos”, aunque según los primeros datos de la investigación, “los responsables no infringieron la normativa vigente en ese momento”, También precisó que la investigación se encuentra aún en sus primeras etapas.

Las llamas amenazaron en primer lugar la península de Cap-Ferret, en la costa atlántica, y después los alrededores de la turística bahía de Arcachon, antes de aproximarse el domingo a sólo unos 15 kilómetros de la zona metropolitana de Burdeos. En las últimas horas, el incendio se había desplazado hacia el sureste, en dirección a Marcheprime, una localidad situada en la línea ferroviaria entre Burdeos y Arcachon —que ha quedado cortada— cerca de la autopista A63, cerrada el domingo por la noche entre Burdeos y el País Vasco.

La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, aseguró el lunes por la mañana que “la evacuación de Burdeos no está prevista” en este punto. Bregeon también señaló que se estaba monitorizando con “gran atención” las distintas instalaciones industriales o de almacenamiento de sustancias peligrosas situadas en las zonas de Gironda cercanas al incendio activo.

Situación excepcional

A la violencia del fuego cercano a Burdeos se añaden “entre 30 y 40 incendios” activos en toda Francia. En lo que va de año, las llamas “arrasaron unas 115.000 hectáreas”, una cifra “absolutamente excepcional, mucho más de lo que se había registrado en el pasado”, según anunció el domingo el ministro del Interior en televisión.

Emmanuel Macron presidió este lunes un gabinete de crisis en el Ministerio del Interior, antes del Consejo de Ministros. Está previsto que se desplace a Gironda la tarde del lunes para reunirse con “las fuerzas movilizadas” y “los representantes locales”, según anunció el Elíseo.

La semana pasada, Francia había solicitado la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. “Pronto podremos contar con el refuerzo de dos Canadair croatas, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros pesados Black Hawk checos y eslovacos”, afirmó Macron hace unos días. Rumanía, Alemania, Suecia y Suiza también respondieron a la llamada, enviando al suroeste de Francia recursos aéreos y personal para combatir el incendio.

Además, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la movilización de 500 militares adicionales, ocho nuevas unidades de las fuerzas móviles de la policía y la gendarmería, además del envío de 1,5 millones de mascarillas FFP2. Aunque los otros fuegos activos en el país —en especial los del departamento mediterráneo del Var y en Córcega— también requieren importantes medios humanos y materiales. Y las previsiones para las próximas semanas son preocupantes, ya que la temporada de incendios “está lejos de haber terminado y se presenta aún muy complicada”, según reconoció Laurent Nuñez este lunes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Macron y los sucesivos gobiernos que nombró durante su mandato están recibiendo críticas por parte de los distintos partidos de la oposición, que le reprochan no haber destinado suficientes medios a la prevención y adaptación y no haber hecho suficiente por la protección del medio ambiente.

En este sentido Eric Brocardi, portavoz de los bomberos franceses, lanzó un llamamiento el lunes en relación a la falta de acción a lo largo del año, subrayando que el problema sólo se aborda en verano con los incendios en curso. “Nosotros lo que tememos es que, en septiembre, se avecine otro inicio de curso [político] y se olvide lo que ocurrió en julio. Entonces, la Federación Nacional de Bomberos de Francia estará allí para recordarlo”.

Evacuaciones

Por otro lado, las autoridades francesas confirmaron el lunes que no hay que lamentar víctimas entre la población. En cuanto a las evacuaciones, que afectan a 220.000 personas, informaron de que actualmente hay abiertos 12 puntos de acogida, repartidos en nueve municipios, en ciudades como Burdeos, Toulouse o Agen. Las prefecturas declararon que las personas evacuadas no podrán regresar a sus hogares hasta que se haya controlado el incendio.

Además preocupa el grave deterioro de la calidad del aire como resultado de los incendios en las regiones de Occitania (cuya capital es Toulouse) y de Nueva Aquitania (cuya capital es Burdeos). Los observatorios regionales en la materia declararon el domingo la alerta roja en varios de los departamentos debido a que se superó el umbral de alerta por contaminación por partículas en suspensión (PM10).

Y el megaincendio de Gironda no parece que vaya a poder ser extinguido en los próximos días. De hecho, según advirtió la Federación Nacional de Bomberos de Francia, el fuego en este departamento podría “durar varias semanas, o incluso meses”.