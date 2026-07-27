La caída del empleo no se frena: en un año se perdieron 141.700 puestos registrados

La pérdida de empleo parece no encontrar su piso, de acuerdo a un informe que da cuenta que en los últimos 12 meses se perdieron 141.700 puestos registrados en relación de dependencia, y por tanto ya suman 329.600 menos desde la asunción de Javier Milei, tanto en el sector público como el privado.

El relevamiento, difundido por el Instituto Argentina Grande, contempla al sector privado y público, sobre datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Allí se da cuenta de una tendencia, ya que crece la actividad laboral pero hace 12 meses se pierde empleo registrado en relación de dependencia.

Al respecto, se precisa que el monotributo crece de manera sostenida desde 2012, aunque con más fuerza desde 2020, pero desde la gestión libertaria, su aumento no es suficiente para contrarrestar la caída del empleo registrado. Los monotributistas crecieron en 49.500 en el último año, y 150.100 desde el cambio de gestión.

Por tanto, el monotributo crece pero no absorbe lo que se destruye en el sector formal, y las cuentas presionan al sistema contributivo de seguridad social, ya que 622.300 aportantes menos y 426.261 beneficiarios más, y la transición del empleo registrado al monotributista y los nuevos ocupados informales empeoran la situación.

La pérdida de trabajo registrado recorta asignaciones familiares, mientras que la acción del gobierno pone límites a las prestaciones no contributivas. Uno de los fenómenos más destacados de los últimos años es el avance del cuentapropismo y de los empleadores que están inscriptos como monotributistas y autónomos.

Además, otro informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial (CEU-UIA), elaborado también a partir de datos oficiales, indica que las mayores pérdidas se produjeron en la industria manufacturera –unos 83.000 menos puestos de trabajo–, del comercio – 33.200–, y de la construcción –otros 60.000–. Es decir que son los sectores de la economía más activos donde se está generando el mayor porcentaje de desempleados.

Lo que estos números están mostrando es que cambiaron los motores de crecimiento. La industria manufacturera, que entre 2010 y 2015 aportaba positivamente casi un 25% al cambio del Valor Agregado Bruto, pasó a restar en magnitud similar (-25,1%) entre 2023 y 2025. En sentido inverso, minería y canteras pasó de un aporte negativo de 3% al VAB a sumar 24,6% en el último tramo, con el empuje de los hidrocarburos no convencionales, mientras las finanzas explicaron otro 35,1% del cambio reciente. Son sectores de alta rentabilidad pero poco empleadores, a diferencia de ramas como la industria o la construcción, intensivas en mano de obra.

Es que a la vez que la desocupación cayó en los últimos quince años, se redujo de 7,4% al 6,3% entre 2010 y 2025, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), el sector microinformal –como las changas, trabajadores en comercios o talleres de hasta 5 empleados, cuentapropistas sin oficio calificado y servicio doméstico– pasó a ocupar del 46,4 a 48,3% del empleo total.

En ese sentido, el pesimismo entre los empresarios industriales volvió a reflejarse en la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC. Apenas el 6,2% calificó como “buena” la situación actual del sector, mientras que el 29,2% la consideró “mala” y casi dos tercios (64,7%) la definieron como “normal”. Además, la mayoría anticipa una caída de la producción y del empleo en los próximos meses, con la debilidad de la demanda interna como el principal obstáculo para aumentar la capacidad productiva.

En ese contexto, el Índice de Confianza Empresarial se ubicó en -17,8%, un punto por debajo del nivel registrado en junio de 2025 (-16,8%), lo que refleja un deterioro de las expectativas en la industria manufacturera.

Cierra una planta de Cargill y denuncian una reducción en Pirelli

La agroexportadora multinacional Cargill suspendió las operaciones de su planta de acopio en el partido bonaerense de General Arenales en medio de un conflicto con transportistas independientes, que denuncian que la empresa les exige el pago de un 3% por fuera de los canales formales, según informó el sitio Infogremiales.

Mientras el Municipio definió el conflicto como “un problema de índole privado”, según publicó el portal Infogremiales, la compañía paralizó por completo la actividad de una planta con más de 25 años de funcionamiento. La medida, vigente desde el 3 de julio, dejó sin trabajo a unas 30 familias y afectó a toda la cadena productiva de la zona, desde talleres mecánicos y comercios hasta proveedores de insumos. Cargill aseguró que la suspensión se mantendrá “hasta que existan garantías de seguridad”.

Al conflicto en Cargill se suma un nuevo capítulo en la planta que Pirelli tiene en Merlo. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) amplió la denuncia administrativa contra la empresa por la implementación unilateral de un nuevo esquema de trabajo (5×2, 5×2, 6×1), al considerar que implica una “reducción salarial encubierta”. Según el gremio, el cambio modifica el cálculo de las horas trabajadas, los adicionales y los recargos previstos en el convenio colectivo, sin garantizar que los trabajadores mantengan el ingreso que percibían con el sistema anterior (4×3).

La presentación fue realizada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y rechaza el pedido de Pirelli de suspender el trámite. La empresa sostuvo que el conflicto ya se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Trabajo de la Nación y que una nueva instancia provincial podría derivar en “decisiones disímiles”. El SUTNA, en cambio, afirmó que la intervención bonaerense es válida porque el Ministerio nacional no asumió formalmente el caso y porque la nueva denuncia incorpora hechos posteriores que, según el sindicato, no estaban contemplados en el expediente original.