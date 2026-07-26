Día de los Abuelos: ¿por qué se celebra el 26 de julio?

El Día de los Abuelos se celebra en Argentina y en buena parte del mundo todos los 26 de julio, fecha para que los nietos homenajeen a aquellos familiares que seguramente más los miman.

Curiosamente, esta fecha se diferencia del Día del Abuelo y del Día de la Abuela que se celebran en agosto y noviembre, respectivamente.

Por qué se celebra el Día de los Abuelos cada 26 de julio

La fecha del Día de los Abuelos surge de la tradición católica, que recuerda a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús y padres de la Virgen María, a quienes se conoce como los “patronos de los abuelos”.

La liturgua indica que ambos representan valores como la caridad, la solidaridad, la bondad y la esperanza.

Según la tradición, San Joaquín era un hombre justo y piadoso que pertenecía a la tribu de Judá y descendía de la línea de David. Santa Ana, por su parte, era una mujer “virtuosa y estéril”, lo que les causaba gran tristeza, ya que no podían tener hijos.

Ambos esposos vivieron con fe y esperanza, rezando fervientemente para que Dios les concediera un hijo. En respuesta a sus oraciones, un ángel se les apareció, anunciando que serían bendecidos con una hija que sería la madre del Salvador del mundo. Poco después, Santa Ana concibió a María, quien sería la madre de Jesús.