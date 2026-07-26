El partido de Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial de la ultraderecha brasileña

El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado la candidatura de su hijo mayor, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales de octubre.

“Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Sos el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino”, dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en la ceremonia de proclamación, a la que asistió el mandatario argentino, Javier Milei.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, sucederá así a su padre, inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por “liderar” un trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, que se presentará a la reelección a sus 80 años.

Costa Neto, antes de exaltar a Flávio, se refirió a su padre, a quien definió como el “mayor líder que jamás vio” en su vida. Asimismo, dijo que es “un honor” recibir a Milei, a quien puso como ejemplo a seguir para Flávio Bolsonaro.

“Es una alegría ver lo que está haciendo por el pueblo argentino”, devolviendo “la confianza y la prosperidad” al país, señaló el dirigente.

A la convención, que tuvo lugar en el estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo, donde se reunieron unos pocos cientos de militantes, también asistieron senadores, diputados y gobernadores alineados con el bolsonarismo.

Los comicios de este año se presentan como un nuevo pulso entre el progresismo que abandera Lula, máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), y la extrema derecha que encarna ahora Flávio Bolsonaro.

Según los sondeos, Lula parte con cierta ventaja con respecto al primogénito de Jair Bolsonaro.

La última encuesta de la firma Datafolha, divulgada el viernes, dejó a Lula con un 48 % de los apoyos frente al 43 % que obtendría Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta de los comicios.

El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero perdió aire en las últimas semanas, tras el cruce de ataques con su madrastra, Michelle Bolsonaro, con la que luego firmó una tregua, y tras conocerse su conexión con un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

Con información de EFE