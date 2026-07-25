Historiar
— Podcast
La Odisea
Marta Alesso, traductora al español de una nueva versión de La Odisea, dialoga con la especialista en letras clásicas Paola Druille sobre la obra (compuesta probablemente entre los siglos VIII-VII a. J.C.) que narra las travesías de Odiseo en la antigua Grecia. Alesso y Druille analizan la escritura, estructura, enigmas y la relación con el presente de La Odisea, construida a partir de leyendas de la tradición oral, y referencia omnipresente de la historia y la literatura universal.
Entrevistada: Marta Alesso
Conducción: Paola Druille
Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell
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