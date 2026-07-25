Marta Alesso, traductora al español de una nueva versión de La Odisea, dialoga con la especialista en letras clásicas Paola Druille sobre la obra (compuesta probablemente entre los siglos VIII-VII a. J.C.) que narra las travesías de Odiseo en la antigua Grecia. Alesso y Druille analizan la escritura, estructura, enigmas y la relación con el presente de La Odisea, construida a partir de leyendas de la tradición oral, y referencia omnipresente de la historia y la literatura universal.

Entrevistada: Marta Alesso

Conducción: Paola Druille

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell