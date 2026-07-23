El petróleo roza los US$100 y la tensión en los mercados afecta a la Argentina: suben el riesgo país y el dólar

La reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán y su extensión al tráfico petrolero en el mar Rojo dispararon este jueves el precio del crudo a máximos de dos meses, lo que golpeó a los mercados globales y volvió a presionar sobre los activos argentinos. El riesgo país trepaba al inicio de la jornada a 429 puntos, los bonos y las acciones locales caían, así como el dólar retomaba la tendencia alcista.

En ese contexto de aversión al riesgo, los bonos soberanos argentinos caían 0,7% en promedio y el riesgo país de JP Morgan subía 18 unidades hasta los 429 puntos, después de haber arrancado la rueda en 422 —apenas días después de que Moody's elevara la calificación crediticia del país de Caa1 a B3 y mejorara la perspectiva de estable a positiva, en línea con Fitch y S&P, lo que había impulsado una baja previa del riesgo país—. El dólar acompañaba esa tensión: el mayorista subía $5,50 (+0,4%) hasta $1.483 y el blue avanzaba otros $10 hasta un nuevo récord nominal de $1.555. Pese a esos movimientos, el oficial acumula apenas $1 de suba en julio y $28 (1,9%) en todo 2026, muy por debajo de la inflación del semestre, mientras el Banco Central sigue comprando divisas: las adquisiciones de julio ya suman unos US$1.500 millones y las reservas volvieron a superar los US$49.000 millones.

Detrás de ese movimiento está la escalada en Medio Oriente. El barril de petróleo Brent, referencia para Europa y para buena parte de las importaciones argentinas, subía este jueves cerca de 5% hasta rondar los US$98,7, su nivel más alto en dos meses, mientras el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 4,5% hasta los US$90,7. Es la quinta rueda consecutiva de subas: antes de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, a fines de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares, valor al que había regresado tras el acuerdo de paz entre ambos países, pero que volvió a quedar atrás en los últimos días.

El detonante fue el quiebre de esa tregua, que Donald Trump dio por terminada, y la reanudación de los ataques cruzados: esta madrugada Estados Unidos completó su duodécima noche consecutiva de bombardeos contra Irán, con blancos en Andimeshk, Ahvaz y Bushehr, y con al menos dos muertos y once heridos reportados por Irán en la localidad fronteriza de Shalamcheh.

Teherán respondió reivindicando ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y asegurando haber destruido un radar del sistema THAAD en Jordania, y declaró el estrecho de Ormuz “completamente cerrado” a todo tránsito no coordinado con Irán —un petrolero se incendió allí tras una explosión y otros dos buques debieron dar marcha atrás—.

La tensión se extendió además a un segundo punto crítico del comercio marítimo: los hutíes de Yemen, aliados de Irán, atacaron con drones y misiles a dos petroleros sauditas en el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y concentra cerca del 12% del comercio marítimo global, lo que llevó a Trump a advertir que tanto Irán como los hutíes “recibirán un severo castigo militar” si continúan los ataques a la navegación.

El nerviosismo se trasladó de lleno a Wall Street, que abrió este jueves en rojo: el Dow Jones cedía 365 puntos (-0,7%) hasta los 51.853 enteros, el S&P 500 bajaba 0,78% y el Nasdaq, el más golpeado, perdía 1,52%.

A la presión del petróleo se sumó la reacción a los balances trimestrales de Alphabet, matriz de Google, que cayó 5,8% pese a reportar una ganancia neta de 174.685 millones de dólares en el primer semestre (+178% interanual), después de elevar su proyección de gastos de capital en infraestructura de inteligencia artificial a entre US$195.000 y 205.000 millones; y de Tesla, que se desplomó 10,8% tras más que duplicar sus propios gastos de capital. En ese clima, el oro cayó 2,08% hasta US$4.065 la onza, la plata retrocedió 3,51% hasta US$58,18, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 3,9 puntos básicos hasta 4,707%, mientras las bolsas europeas cerraron en baja y las asiáticas mostraron un comportamiento mixto.

Con información de agencias EFE y NA