Revés judicial para Tofoni en EE.UU. por la denuncia que mantiene contra la AFA

Un nuevo revés judicial sufrió el empresario Guillermo Tofoni en el marco de su disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego que un juez federal de Georgia rechazó que utilice la documentación obtenida en Estados Unidos para causas penales en Argentina.

El fallo indicó además que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente su uso.

Ante esta situación, el juez de Georgia le ordenó a Tofoni que notifique a todas las personas y entidades que recibieron esa documentación para que sea devuelta o destruida y le puso un plazo de 14 días para poder llevarlo a cabo.

En tanto, se informó que la decisión fue firmada el 21 de julio y está enmarcada en un proceso iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en territorio estadounidense para ser utilizadas en litigios extranjeros.

En ese sentido, se indicó que el juez recordó que esos documentos solo habían sido autorizados para ser utilizados en una demanda civil presentada por Tofoni contra la AFA en Argentina.

La denuncia de Tofoni contra la AFA

En febrero pasado, el empresario Guillermo Tofoni, querellante en la causa que investiga irregularidades millonarias en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), afirmó este lunes que “hay documentación que respalda” su denuncia y señaló que hay unos 400 millones de dólares “repartidos en cuentas fantasmas”.

Mediante una presentación como damnificado ante la justicia estadounidense, Tofoni accedió a la ruta financiera de los fondos, especialmente en lo referido a dinero a cobrar por partidos en el exterior, que superarían los 400 millones de dólares que nunca ingresaron a la AFA.

“El FIFA Gate fue por aproximadamente 140 o 150 Millones de dólares y acá estamos hablando de 400 millones”, enfatizó Tofoni en su momento en una entrevista con Radio Rivadavia.

“La combinación de Argentina campeona del mundo, más Lionel Messi, hizo que las marcas y los precios de las actividades de la selección se multiplicaran en muchos casos por 10. El punto es a dónde fue todo ese dinero”, subrayó.

Tofoni tenía firmado un contrato con la AFA para organizar partidos en el exterior del país, que fue desconocido por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, que cerraron otro acuerdo con la firma TourProdEnter LLC, con sede en Estados Unidos.

Esta empresa propiedad del empresario argentino Javier Faroni y su esposa estadounidense Erika Gillette, se conformó en 2021 “y automáticamente obtuvo los derechos para recaudar fondos a nivel global de todo lo que facturase la AFA”.

“Esta empresa, nunca antes tuvo un cliente y nunca después tuvo otro cliente”, explicó Toffoni y sostuvo que “con ese dinero” recaudado a partir de los fondos de la AFA “inclusive compraron un equipo de fútbol en Italia, el Perugia”.

El empresario querellante aclaró que “todo ese dinero que se recaudó es legal, está bajo contratos, pero el punto es que debió haber terminado en la AFA no en cuenta fantasmas”, entre las que mencionó “financieras con sede en Uruguay, y sucursales en Buenos Aires y en Nueva York”.

“Tenemos también -agregó- las memorias y balances de AFA en los que no están registrados estos ingresos. Entonces, entre la combinación de la plata recaudada y la plata que no están presentadas en los balances, da como obvio que ese dinero no está, alguien se lo llevó.

Para Tofoni, en estas maniobras fue “clave” el rol que cumplió el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, “porque es el que tiene que administrar los fondos de la AFA, es un tesorero ejecutivo, es decir, que está 24 por 7 sobre ese tema, por él pasaron absolutamente todos los acuerdos y todos los contratos”.

Sostuvo que Toviggino “era el que daba las instrucciones, por lo cual es una figura clave, tanto por supuesto, como el presidente ”Chiqui Tapia“, resaltó.

AFA se desvinculó de Tofoni a fines de 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) defendió en diciembre de 2025 su política de “revalorización de activos desde 2017”, denunció intentos de desestabilización institucional y publicó contratos con antiguos agentes, como el caso de Guillermo Tofoni, para respaldar sus afirmaciones.

Bajo el título “La única verdad, es la realidad”, el documento fechado el último día del año pasado detalla que, al iniciar la actual gestión, la AFA heredó contratos comerciales y de derechos cedidos en condiciones ampliamente desfavorables.

En aquel comunicado, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia afirmó: “Se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030”.

En gestiones anteriores los ingresos por derechos comerciales de la Selección Argentina —el principal activo de la AFA— se distribuían en “condiciones desventajosas”, de acuerdo a los contratos públicos.

“Anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos (...) mientras que a la AFA solo el 30%”, indicó el texto.

La AFA enumeró ejemplos: “El entonces Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la AFA el 45%, luego seguido como Agente Comercial por Santa Mónica que obtenía el 50% y la AFA el restante 50%, y el señor Guillermo Tofoni (...) obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos, su asociado el 65% y la AFA solo la escasa suma fija de USD 1.000.000 por cada uno de dichos partidos”.

La AFA expone las cifras de la “era Tofoni”

Según la entidad de la calle Viamonte, el esquema anterior era profundamente deficitario para las arcas del club: la AFA percibía apenas un canon fijo de un millón de dólares por partido, mientras que Tofoni y sus socios se distribuían el excedente de los ingresos, llegando a quedarse con hasta el 35% y 65% de las utilidades, respectivamente.

Desde el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, destacaron que la nueva política de contrataciones —que incluye el polémico vínculo con la empresa de Javier Faroni— ha permitido “dar vuelta” el negocio.

En este marco, la AFA sostiene que ahora retiene el 70% de los ingresos netos, dejando solo un 30% para sus socios estratégicos. “En la actualidad, esto se ha logrado revertir (...) obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian”, detallaron.

Al respecto, la conducción de la AFA interpretó las críticas de Tofoni como una maniobra para recuperar antiguos beneficios. “Pretenden causar el desgaste institucional para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos”, dispararon en un comunicado oficial.

Tapia, en declaraciones durante el Summit del diario Olé, afirmó: “Para los que operan: mientan, mientan, que algo quedará. Pero al fin de cuentas, la única verdad, es la realidad”.

El comunicado concluyó: “Reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.