Del reposteo al pedido de perdón: la polémica que enfrenta Rosalía con los argentinos

La cantante española Rosalía debió salir a aclarar una publicación que generó una fuerte reacción entre sus seguidores argentinos. Horas después de compartir en TikTok un video de la mediática Mia Khalifa que celebraba la victoria de España sobre la Selección argentina en la final del Mundial 2026, la artista pidió disculpas públicamente y aseguró que nunca tuvo la intención de burlarse del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La polémica estalló cuando Rosalía reposteó un video publicado por Mia Khalifa, una de las figuras que durante el Mundial había expresado en varias oportunidades su apoyo al seleccionado español y realizado comentarios críticos hacia Argentina. El clip estaba musicalizado con “La Perla”, una canción incluida en el último álbum de la catalana, y contenía un mensaje que fue interpretado por numerosos usuarios como una chicana hacia la Albiceleste tras la derrota en la final.

En pocas horas, el reposteo se viralizó y las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia la cantante. Muchos fanáticos argentinos manifestaron su decepción y comenzaron a impulsar una campaña para boicotear los recitales que Rosalía tiene programados en Buenos Aires durante agosto. Incluso, algunos usuarios aseguraron que devolverían sus entradas como forma de protesta.

El pedido de disculpas de Rosalía

Frente a la creciente repercusión, la artista utilizó sus historias de Instagram para explicar lo sucedido y pedir perdón. Junto a una imagen de la bandera argentina, escribió: “Le di compartir porque sonaba 'La Perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”.

Con ese mensaje, Rosalía sostuvo que compartió el video únicamente porque utilizaba una de sus canciones y que no había advertido el texto que acompañaba la publicación. Poco después, eliminó el reposteo de su cuenta de TikTok, un gesto que fue interpretado como un intento de desactivar la controversia.

Cómo comenzó la polémica

El contenido original pertenecía a Mia Khalifa, quien celebró el triunfo de España con un video acompañado por un fragmento de “La Perla” y una frase que muchos argentinos consideraron ofensiva. La combinación entre la canción de Rosalía y el mensaje del video llevó a que el reposteo fuera entendido como un respaldo al contenido y no solo a la música.

La controversia llegó en un momento especialmente sensible, pocos días después de la final del Mundial y en medio de un clima de fuerte rivalidad deportiva en redes sociales entre hinchas argentinos y españoles. La repercusión trascendió el ámbito musical y se convirtió en uno de los temas más comentados en plataformas como X, TikTok e Instagram.

Los recitales en Argentina, bajo la lupa

El episodio ocurrió además en la previa de la gira que Rosalía realizará en Buenos Aires. La artista tiene previsto presentarse en el país a partir del 1 de agosto, por lo que la polémica abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener en la venta de entradas y en el clima de sus conciertos.

Aunque parte de sus seguidores aceptó las disculpas y consideró que se trató de un error sin intención, otros mantuvieron las críticas y cuestionaron que una figura de alcance internacional no revisara el contenido antes de compartirlo. El debate también reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los artistas en el uso de las redes sociales y sobre la rapidez con la que una publicación puede convertirse en una crisis de imagen.

Un episodio que muestra el impacto de las redes sociales

Lo ocurrido con Rosalía refleja cómo, en el contexto actual, un simple reposteo puede desencadenar una controversia internacional en cuestión de horas. En un escenario donde el deporte, el entretenimiento y las redes sociales conviven de manera permanente, los gestos de las figuras públicas son analizados al detalle y pueden tener consecuencias inmediatas sobre su vínculo con el público.

En este caso, la cantante optó por reconocer el error, retirar la publicación y pedir disculpas. Quedará por verse si ese gesto alcanza para cerrar una polémica que estalló en medio de la pasión mundialista y a pocos días de su esperado regreso a los escenarios argentinos.

NB