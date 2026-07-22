Israel levanta un gran muro de arena en Gaza: imágenes de satélite muestran la nueva barrera que divide la Franja

El ejército israelí lleva meses construyendo una barrera de arena de varios metros de altura en la parte de Gaza que controla, siguiendo el recorrido de la denominada Línea Amarilla, que fue trazada cuando las tropas se retiraron tras el alto el fuego con Hamas de octubre de 2025, pero que Israel fue expandiendo desde entonces hasta ocupar más del 60% de la Franja palestina.

Imágenes por satélite de la compañía Planet Labs muestran un muro de arena de varios kilómetros de largo, en distintos puntos de la Franja, que separan las áreas orientales, ocupadas por las tropas israelíes, de las áreas occidentales, aún controladas por el grupo palestino Hamas, donde se hacinan unos 2 millones de palestinos.

Según la agencia de noticias Associated Press, en los pasados meses fueron construidos 23 kilómetros de barrera, que pasan por aquellas zonas que fueron tomadas por las fuerzas israelíes y completamente destruidas, antes con los bombardeos masivos sobre Gaza y después con maquinaria pesada. En algunas imágenes se puede apreciar que la barrera se levanta en zonas deshabitadas, donde sólo hay escombros o infraestructuras inutilizadas.

El Ejército israelí confirmó a Associated Press que construyó la barrera en el área de la Línea Amarilla, que las propias tropas fueron ampliando desde octubre de 2025. Fue la línea de repliegue cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza y fue trazada por el plan de 20 puntos impuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra. Ese plan preveía la retirada israelí en una segunda fase, que nunca se llegó a aplicar, y la Administración estadounidense no presionó a Tel Aviv para que retire sus tropas o para que no siga ampliando sus dominios.

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 Jerusalén N Área ampliada 2 km NORTE DE GAZA Erez Oeste 3,5 km Erez BEIT LAHIA Ciudad de Gaza BEIT HANUN 3,5 km 2,2 km 1,5 km BUREIJ Wadi Gaza Franja de Gaza DEIR AL BALAH Paso de Kissufim JAN YUNIS ISRAEL 6,5 km 2,5 km EGIPTO RAFAH Paso de Rafah Paso de Kerem Shalom GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ La Línea Amarilla trazada en el acuerdo

de alto el fuego de octubre de 2025 Jerusalén N Área ampliada 2 km Erez Oeste Erez 3,5 km BEIT LAHIA BEIT HANUN 3,5 km 2,2 km Ciudad de Gaza BUREIJ 1,5 km Wadi Gaza DEIR AL BALAH Franja de Gaza Paso de Kissufim JAN YUNIS 6,5 km ISRAEL 2,5 km EGIPTO RAFAH Paso de Rafah Paso de Kerem Shalom GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

Junto a la barrera de arena, el Ejército también creó una “zona de seguridad”, equipada con recursos tecnológicos y de espionaje, según dijo a Associated Press. Asimismo, señaló que la barrera busca evitar “infiltraciones” de milicianos de Hamas y “proteger las tropas israelíes y las comunidades” cercanas a la valla fronteriza de Gaza –que fueron asaltadas por la milicia palestina el 7 de octubre de 2023, en un ataque que dejó unos 1.200 muertos y desencadenó la brutal ofensiva israelí contra la Franja que duraría dos años–.

Por su parte, la Agencia EFE también confirmó la construcción de la barrera de arena en el sur de Gaza. De acuerdo con varios testigos consultados por EFE, tiene entre 10 y 15 metros de alto y va desde la costa, en la zona de Mawasi, hacia el este, paralela a la Línea Amarilla que en esa parte corta la Franja horizontalmente. “Por motivos de seguridad operativa, no proporcionaremos más detalles sobre los componentes del despliegue, el trazado de la barrera ni su extensión”, declaró el Ejército israelí a EFE.

Los habitantes de los campamentos de desplazados de Mawasi relataron a EFE que las tropas israelíes les dispararon durante la construcción de la barrera, que se prolonga desde hace unas semanas en esa zona sureña. Los disparos acabaron con la vida de un niño de 9 años, Moataz, mientras estaba con su madre en su carpa. El tío de Moataz, Mahmud al Maghari, enseñó a la agencia de noticias los agujeros de los disparos que atravesaron el techo de plástico de la tienda y alcanzaron al niño en el corazón.

Según Al Maghari, los disparos se repetían diariamente durante la construcción de la barrera y causaban heridos a diario entre las familias que residen en uno de los muchos campamentos levantados para acoger a los muchos gazatíes que han perdido sus casas en la intensa campaña de bombardeos israelí que concluyó en octubre de 2025 y causó más de 70.000 muertos, incluidos más de 20.000 menores de edad.

Desde entonces, la violencia siguió con menor intensidad y más de 1.100 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes, muchos de ellos en las cercanías de la Línea Amarilla. Los ataques aéreos contra supuestos milicianos de Hamas se intensificaron en las pasadas semanas y, en muchas ocasiones, las víctimas fueron civiles, incluidos niños.

Mientras el ejército hebreo expande su ocupación de la Franja y recrudece su campaña militar, los colonos israelíes buscan volver a establecer asentamientos ilegales en Gaza, que Tel Aviv decidió desmantelar en 2005. Cientos de activistas ultranacionalistas y del movimiento colono marcharon el domingo hasta la valla fronteriza del territorio palestino, con el apoyo de ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu, incluido el ultrarradical Itamar Ben Gvir, y sin que las fuerzas de seguridad intervinieran.