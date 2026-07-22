Día Mundial del Cerebro: ¿por qué se celebra el 22 de julio?

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha impulsada por la Federación Mundial de Neurología (World Federation of Neurology) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir las enfermedades neurológicas y promover el cuidado de uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo humano.

El cerebro es el centro de control del organismo. Regula funciones vitales como la respiración y los latidos del corazón, coordina los movimientos, procesa la información que llega a través de los sentidos y permite actividades tan complejas como pensar, aprender, recordar, comunicarse y experimentar emociones. Su correcto funcionamiento resulta indispensable para la calidad de vida de las personas.

Un órgano extraordinario

Con un peso aproximado de 1,3 a 1,4 kilogramos en un adulto, el cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas, células especializadas que se comunican mediante impulsos eléctricos y señales químicas. Esta inmensa red neuronal hace posible que el organismo responda de manera rápida y coordinada a los estímulos del entorno.

Además de las neuronas, el cerebro cuenta con células de sostén llamadas glías, fundamentales para proteger, nutrir y mantener el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Aunque representa apenas cerca del 2 % del peso corporal, consume aproximadamente el 20 % del oxígeno y de la energía que utiliza el organismo, lo que refleja la enorme actividad que desarrolla de manera permanente, incluso durante el sueño.

La salud cerebral, un desafío global

El Día Mundial del Cerebro también busca poner el foco en las enfermedades neurológicas, que constituyen una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo.

Entre las afecciones más frecuentes se encuentran el accidente cerebrovascular (ACV), la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la migraña y distintos tipos de demencias.

Los especialistas destacan que muchas de estas enfermedades pueden prevenirse o reducir su impacto mediante la adopción de hábitos saludables, el control de factores de riesgo y el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento.

¿Cómo cuidar el cerebro?

Diversas investigaciones coinciden en que la salud cerebral depende en gran medida del estilo de vida. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, dormir las horas necesarias y controlar enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes o el colesterol elevado son medidas que ayudan a proteger el funcionamiento del sistema nervioso.

También resulta beneficioso estimular la actividad intelectual mediante la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades, los juegos de estrategia o la práctica de actividades culturales. La interacción social y el cuidado de la salud mental desempeñan un papel igualmente importante para preservar las funciones cognitivas.

Evitar el consumo de tabaco, moderar la ingesta de alcohol y proteger la cabeza durante la práctica de deportes o al conducir vehículos son otras recomendaciones habituales de los especialistas.

Los avances de la neurociencia

Durante las últimas décadas, la investigación científica permitió conocer con mayor profundidad cómo funciona el cerebro y desarrollar tratamientos que mejoraron la calidad de vida de millones de personas.

Las técnicas de neuroimagen, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, los avances en genética y el desarrollo de nuevas terapias continúan ampliando el conocimiento sobre enfermedades neurológicas que hasta hace pocos años resultaban difíciles de comprender.

Sin embargo, los expertos coinciden en que aún quedan numerosos desafíos por delante, especialmente frente al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades neurodegenerativas.

Una fecha para promover la prevención y el conocimiento

Cada 22 de julio, el Día Mundial del Cerebro recuerda que cuidar este órgano es fundamental para disfrutar de una vida saludable y mantener la autonomía a lo largo de los años.

La efeméride invita a tomar conciencia sobre la importancia de la prevención, de los controles médicos y de la adopción de hábitos que favorezcan la salud cerebral desde la infancia hasta la adultez mayor. Informarse, consultar ante síntomas neurológicos y promover estilos de vida saludables son acciones que contribuyen a reducir el impacto de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo.

Proteger el cerebro es, en definitiva, invertir en bienestar, calidad de vida y futuro. La ciencia continúa revelando sus secretos, pero el cuidado cotidiano sigue siendo una de las herramientas más valiosas para preservar el órgano que hace posible todo lo que somos, pensamos y sentimos.

NB