Kicillof sostuvo que el gobierno nacional “no reconoce la importancia de la salud pública”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que “quienes gobiernan hoy a la Argentina, no reconocen la importancia de la salud pública”, tras inaugurar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Papa Francisco”, en Castelar.

En la misma línea, el mandatario aseguró que el Gobierno Nacional “vino a destruir al Estado” y a “empeorar” las condiciones de vida de los ciudadanos, y que el modelo que llevan adelante es de “deserción y crueldad”.

Ante ello, Kicillof sostuvo que desde la provincia se responde “con hechos concretos que benefician a la gente”.

“Javier Milei nos dice que la libertad es dejar todo a merced de la mano invisible del mercado, aunque excluya a millones de familias y deje infinidad de necesidades sin atender. La verdadera libertad es que todas las personas que sufren un padecimiento o atraviesan una angustia puedan contar con una atención integral en un centro como este, tengan o no los recursos”, expresó.

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Lucas Ghi, en el acto en el que se informó de una inversión de $556 millones, en el CAPS ubicado en el barrio 20 de Junio.

El mismo, según se detalló, cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno ginecológico y uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Además, la nueva sede brindará servicios de psicología, obstetricia y diabetología.

Para cerrar, Kicillof insistió en que los argentinos “estamos ante un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo” y que, además, las familias “se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”.

con información de la agencia NA