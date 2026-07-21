España entra en una ola de calor inédita con temperaturas de hasta 45 grados

De récord en récord, este martes está previsto que empiece en España la tercera ola de calor del verano, cuando ni siquiera ha llegado el mes de agosto, el más caluroso del verano en el el hemisferio norte . Hasta 2017, nunca se habían registrado tres olas de calor antes del final de julio, pero ese año se rompió una racha histórica que, desde entonces, se ha repetido hasta en tres ocasiones: ese 2017, en 2022 y este 2026.

También de récord en récord, una gran mayoría del país está sufriendo el año más caluroso de su historia. Hasta 33 provincias —de las 50 que hay— ven cómo los termómetros se disparan como nunca desde que hay registros este 2026. También es el segundo más cálido en otras cinco y, en lo que va del año, se han batido ya 109 récords de temperatura, 31 de ellos en capitales de provincia.



¿Qué calor hace hoy en tu provincia? Diferencia, en grados (ºC), de la temperatura máxima de las últimas 24 horas y la media anual sobre la media histórica del periodo 1981-2010. También se muestra el nº de días que han pasado desde que se superó el último récord de temperatura. Provincia Estación secundaria Últ. 24H En Sobre med. hist. hasta hoy Últ. réc. Días desde el últ. récord ← Desliza para ver el mapa →





Las temperaturas inhabitualmente altas comenzaron oficialmente el 20 de mayo, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicó que España padecía un calor fuera de lo común. Desde ese momento, el bochorno castigó casi sin descanso. Aquel calor inusual “de verano” en plena primavera duró hasta el 2 de junio. Para el 21 de este mes, se declaró una ola de calor que subía el nivel de severidad un punto más y que duró hasta el día 24.

La segunda ola de la temporada llegó entre el 5 y el 9 de julio, como se puede observar en el siguiente gráfico interactivo. La infografía muestra visualmente cómo el calor se adelanta: el espacio casi blanco de las primeras décadas del registro en junio y julio va dejando paso año tras año, especialmente a partir de 2015, a olas (en rojo) cada vez más tempranas y también más largas: el pasado año hubo una de 17 días y otra de 16.

En esta tercera ola del verano se esperan máximas de 41 grados en varias zonas del sur y el este peninsular. En ninguna de las anteriores olas de calor registradas por la Aemet (sin contar las de este año, para las que no hay datos definitivos aún) se superaron los 40 grados de máxima, según el registro de la agencia, excepto un episodio en 2017, cuando se llegó a 41,1 grados.



Así son las olas de calor: cada vez más frecuentes y más largas Cada zona roja es una ola de calor según su duración, identificadas por la AEMET entre 1975 y 2026

Fuente: AEMET

Ya desde mayo el servicio de vigilancia por satélite de la Unión Europea Copernicus viene advirtiendo de que estos eventos “son consistentes con el rápido calentamiento y la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor en Europa, que es el continente que se calienta más rápidamente”. Es decir, a medida que el cambio climático avanza, “Europa se recalienta y las olas ocurren antes y más allá del verano”, como acreditó el panel internacional de expertos IPCC. Es un calor que viene pronto y no se va.

“Prácticamente imposible” sin los humanos

Es un calor que, los investigadores lo tienen claro, “habría sido prácticamente imposible” sin el efecto del cambio climático, según la evaluación rápida de los científicos de la World Weather Attribution (WWA). Unas temperaturas que trascienden España y que, en los últimos días, ha provocado que el 45% de las 854 ciudades de, al menos, 50.000 habitantes por WWA ha alcanzado sus récords de estrés térmico: la mezcla de temperaturas y humedad que condiciona la capacidad del cuerpo para refrigerarse mediante la transpiración.

Más de 90 millones de europeos soportaron temperaturas por encima de los 35ºC y unos 350 millones, de más de 30ºC. El calor extremo golpeó a España, Francia, Gran Bretaña y Alemania, dejando un reguero de muertes a su paso.

Porque es un calor que dispara los fallecimientos y amenaza al sistema sanitario. De récord en récord, desde el mes de mayo, cuando empezó el calor extremo, el Ministerio de Sanidad calcula que en España ha habido un exceso de 2.495 muertes —sobre lo que sería estadísticamente habitual— atribuibles a la temperatura, según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Solo la segunda ola del año, a principios de mes, sumó 622 personas fallecidas por calor, pero mayo, sin ola de calor, ya sumo 123.

Esta estadística, aclara siempre el Ministerio, no refleja un “conteo de muertes”, sino los “fallecimientos que, mediante un modelo estadístico —con lo que ha ocurrido en los diez años anteriores— se atribuye que pueden deberse a las altas temperaturas; no significa que sea una muerte por un golpe de calor, sino por patologías que se agravan”.

Hasta 45 grados

Para este episodio concreto —una ola de calor oficialmente son al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000—, siete comunidades del sur y la mitad este peninsular activaron el lunes el aviso naranja (peligro importante) por altas temperaturas que alcanzarán hasta 41 grados, según ha informado la Aemet.

Son Andalucía, Aragón, Catalunya Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha. Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Ciudad autónoma de Ceuta están en aviso amarillo.

Hasta 45 grados podrán registrarse esta semana en Murcia capital durante una ola que irá acompañada de polvo en suspensión, calima y un empeoramiento de la calidad del aire, además de tormentas secas, posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La previsión es que las temperaturas den un cierto respiro el fin de semana y se sitúen por debajo del promedio para la época en el oeste de la península y en torno a lo normal en el resto.



La crisis climática llega a toda España Diferencia, en grados (ºC), de la media de las temperaturas máximas de cada año respecto a la media de 1981-2010.



Además, recuerda la Aemet, durante buena parte de esta semana el peligro de incendios “será muy alto o extremo en la mayor parte del territorio”. Porque si las temperaturas se están saliendo de las gráficas, los fuegos no le andan muy a la zaga.

La temporada de incendios de este año ya supera la media de los últimos años tras los fuegos de Almería, donde murieron 13 personas, Zaragoza y La Mierla. Quitando las excepciones de 2025 y 2022 (cuando los incendios se dispararon muy por encima de lo habitual), es el año en el que más hectáreas se han quemado ya a estas alturas del verano.

En lo que va de 2026, las imágenes por satélite muestran la destrucción de al menos 105.000 hectáreas por el fuego, según las estimaciones provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).