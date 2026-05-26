Europa atraviesa una histórica ola de calor y ya hubo al menos 11 muertes vinculadas al fenómeno

Varios países de Europa occidental viven jornadas de calor extremo inéditas para esta época del año y las consecuencias ya comenzaron a sentirse. Al menos 11 personas murieron en distintos episodios vinculados con las altas temperaturas provocadas por una intensa ola de calor que afecta a gran parte del continente.

El fenómeno está relacionado con la presencia de un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las islas británicas y que disparó temperaturas récord, alertas meteorológicas y preocupación por los efectos del cambio climático.

Francia

En Francia, ocho departamentos del oeste del país fueron puestos en alerta naranja por calor, una situación considerada inédita para el mes de mayo. Según informó Météo-France, el episodio podría prolongarse al menos hasta el fin de semana, con máximas de entre 38 y 39 grados.

El organismo meteorológico confirmó además un récord nacional de temperatura promedio para mayo. El indicador térmico nacional alcanzó los 24,8 grados, superando la marca histórica registrada apenas un día antes.

Las autoridades francesas reportaron siete muertes vinculadas con la ola de calor. Dos personas fallecieron mientras practicaban deporte, una en Paris y otra en Lyon. Además, otras cinco murieron ahogadas mientras intentaban refrescarse en playas y zonas de baño.

Ante la situación, el Gobierno francés analiza incluso suspender competencias deportivas y convocó para el jueves una reunión interministerial encabezada por el primer ministro Sébastien Lecornu para evaluar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Reino Unido

En el Reino Unido, la Met Office informó este martes un nuevo récord histórico para mayo: 35 grados, dos décimas por encima del máximo registrado el lunes. Hasta ahora, el récord para ese mes databa de 1922.

El país también registró durante la madrugada la temperatura mínima más alta para mayo desde que existen registros: 21,3 grados. Además, en los últimos días murieron cuatro adolescentes en distintos accidentes ocurridos en lagos y presas mientras buscaban aliviarse del calor.

Irlanda, España, Portugal

La ola también golpea con fuerza a otros países europeos. En Irlanda, el termómetro alcanzó los 29,7 grados en la localidad de Carlow, una cifra récord para mayo. En España, la Agencia Estatal de Meteorología advirtió sobre temperaturas “extraordinariamente altas para la época del año”, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados entre miércoles y viernes.

En la ciudad de Santander se registró un récord histórico para mayo con 37,1 grados, mientras que en San Sebastián se alcanzó la temperatura mínima más alta para este mes desde que existen mediciones.

También Portugal atraviesa jornadas sofocantes, con temperaturas de hasta 38 grados y alertas amarillas activadas en siete regiones del centro y sur del país. Una decena de localidades permanece además bajo alerta máxima por riesgo de incendios forestales.

En Bélgica se superó este martes el récord de temperatura para un 26 de mayo, con 29,8 grados, mientras que los países balcánicos también enfrentan temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año. Albania, Serbia, Croacia y Montenegro se encuentran entre los países afectados.

Los científicos vienen advirtiendo desde hace años que el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica fenómenos extremos como las olas de calor, las sequías y las inundaciones. Greg Dewhurst, meteorólogo de la Met Office británica, sostuvo que estos episodios son “una buena indicación del cambio climático en acción” y alertó que podrían convertirse en “la nueva normalidad”.

Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Europa es el continente que más rápido se calentó desde 1990.

Con información de las agencias NA y EFE