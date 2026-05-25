Belgrano festeja su primer título en Primera con una multitudinaria caravana por Córdoba

La histórica consagración de Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura 2026 desató una celebración inédita en Córdoba, donde miles de hinchas salieron a las calles para festejar la primera estrella del club en la máxima categoría del fútbol argentino.

Luego de la victoria 3 a 2 frente a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes, el “Pirata” organizó para este lunes una caravana multitudinaria junto al plantel campeón, encabezado por el entrenador Ricardo Zielinski.

La movilización fue definida de urgencia luego de las concentraciones espontáneas registradas durante la noche del domingo, cuando miles de simpatizantes colmaron distintos puntos de la capital provincial, especialmente el Patio Olmos y la intersección de las avenidas Colón y General Paz.

Un operativo especial para evitar el colapso del centro

Ante la magnitud de los festejos y la imposibilidad de garantizar una circulación segura en el centro cordobés, el Ministerio de Seguridad provincial coordinó junto al club un recorrido alternativo.

El colectivo descapotable que transporta a los jugadores campeones inició su marcha a las 14.30 sobre el anillo interno de la Avenida Circunvalación, en un trayecto que la institución bautizó como “la vuelta olímpica más grande del país”.

La estrategia ya había sido utilizada en 2022 y fue retomada para evitar un colapso total del casco urbano. Para el operativo, la Policía de Córdoba desplegó controles en puentes, banquinas y accesos, con el objetivo de ordenar la presencia de los hinchas a lo largo del recorrido.

Un título que quedó en la historia del club

La obtención del Apertura representa el logro más importante en la historia deportiva de Belgrano junto al ascenso de 2011, también frente a River, una referencia que volvió a aparecer entre los hinchas durante los festejos.

Entre los futbolistas más ovacionados estuvieron Franco Vázquez, Emiliano Rigoni y Lucas Zelarayán, referentes del plantel que consiguió la primera consagración del club en Primera División.

A través de sus redes sociales, Belgrano pidió a los simpatizantes asistir con camisetas y banderas celestes y mantener una conducta ordenada durante toda la jornada de celebraciones.

Con información de NA