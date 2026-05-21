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Nueva ofensiva

Diputados aprobó la reforma de Zona Fría y el Gobierno quedó a un paso de recortar subsidios al gas

  • Tras más de 11 horas de debate, el oficialismo consiguió aprobar en Diputados el proyecto que reduce el alcance del régimen de zona fría y recorta subsidios al consumo de gas. La iniciativa ahora deberá ser tratada en el Senado.

La votación de Zona Fría.
La votación de Zona Fría.

elDiarioAR

20 de mayo de 2026 22:03 h

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La Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de Zona Fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.

Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

La sesión se inició luego de que el oficialismo consiguiera ajustadamente el quórum, lo que le permitió cumplir con el otro objetivo que se había propuesto que era pisar y dejar sin efecto la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición con un temario que giraba en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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