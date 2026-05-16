Vanguardias y religión

¿Qué puntos de contacto hubo entre las vanguardias artísticas y el catolicismo? Aunque por su asociación con la modernidad, las vanguardias han tendido a ser vistas como anticlericales, figuras como Leopoldo Marechal, Xul Solar, Emilio Pettorutti, Jacobo Fijman, Tomás de Lara, Juan Antonio Spotorno, Tristão de Athayde, César Pico, Ernesto Palacio, Victor Delhez, Elías Castelnuovo, Murilo Mendes, Norah Lange, Norah Borges o Clarice Lispector, muestran que, en el tiempo de entreguerras, los cruces entre vanguardia y catolicismo fueron frecuentes. ¿De qué maneras se articularon esos cruces entre Buenos Aires, Río de Janeiro y París? ¿En qué lenguajes se expresaron?

Entrevistada: Laura Cabezas

Conducción: Miranda Lida

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.