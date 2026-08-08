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Guerra, estado y desarrollo económico en América Latina

  • Durante el siglo XIX, las nuevas naciones de América Latina fueron escenario de grandes conflictos armados: primero las luchas de la era de la independencia, luego las guerras civiles, y luego grandes conflictos internacionales como la Guerra del Paraguay (1864-1870) y la Guerra del Pacífico (1879-84) marcaron la vida de tres generaciones.

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¿De qué manera estos conflictos incidieron sobre el proceso de formación de los estados que surgieron tras el derrumbe del imperio español? ¿La guerra contribuyó o impidió el fortalecimiento del estado? ¿Qué relación existe entre la guerra y el desarrollo económico? ¿Cuán importante fue la guerra en la historia de América Latina? En esta entrevista, Luis Schenoni aborda estas preguntas, sobre el telón de fondo de la historia de la guerra en América y Europa.

Entrevistado: Luis Schenoni

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

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