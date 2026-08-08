Guerra, estado y desarrollo económico en América Latina

¿De qué manera estos conflictos incidieron sobre el proceso de formación de los estados que surgieron tras el derrumbe del imperio español? ¿La guerra contribuyó o impidió el fortalecimiento del estado? ¿Qué relación existe entre la guerra y el desarrollo económico? ¿Cuán importante fue la guerra en la historia de América Latina? En esta entrevista, Luis Schenoni aborda estas preguntas, sobre el telón de fondo de la historia de la guerra en América y Europa.

Entrevistado: Luis Schenoni

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell