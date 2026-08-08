Un estudio identifica tres factores en la mediana edad que podrían retrasar la demencia más de una década

Un grupo de científicos identificó tres factores durante la mediana edad que pueden prevenir la demencia durante más de una década. Según un estudio, mantener una presión arterial normal, no padecer diabetes tipo 2 y no fumar entre los 45 y los 65 años se asocia, de media, con casi 13 años más de vida sin estos trastornos.

La investigación también sugiere que, independientemente del número de factores de riesgo que tengan las personas, las mujeres viven más tiempo que los hombres sin demencia, y que las blancas disfrutaban de más años sin estas patologías que las negras.

Los hallazgos se publicaron en la revista médica Neurology y los investigadores del NYU Langone Health analizaron datos del estudio 'Atherosclerosis Risk in Communities' (ARIC), que comenzó en 1986 y realizó un seguimiento a miles de ciudadanos estadounidenses durante décadas, hasta su vejez, midiendo los factores de riesgo vascular y la demencia en la mediana edad.

En este nuevo análisis, los investigadores estudiaron a 12.409 personas con una edad media de 56 años que no padecían demencia. Se evaluó a los participantes en relación con tres factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y tabaquismo.

A continuación, se les realizó un seguimiento durante unas tres décadas, con un seguimiento medio de 26 años. Durante ese tiempo, 3.008 personas presentaron demencia y 5.238 fallecieron sin haberla desarrollado.

Las personas que no presentaban ninguno de los tres factores de riesgo vivieron sin desarrollar demencia casi 13 años más que aquellas que presentaban los tres.

Nuestros hallazgos indican que las personas deben evitar activamente estos factores en la mediana edad como estrategia para preservar la salud cerebral durante más de una década Dr. Josef Coresh — NYU Langone

El estudio reveló que las personas que no padecían diabetes ni hipertensión y que no fumaban al comienzo de la investigación disfrutaron de una media de 30,1 años más sin demencia. Por su parte, quienes presentaban un factor de riesgo tuvieron 26,3 años adicionales; quienes tenían dos, 21 años; y quienes tenían los tres, de algo más de 17 años.

“Nuestros hallazgos indican que las personas deben evitar activamente estos factores en la mediana edad como estrategia para preservar la salud cerebral durante más de una década”, afirmó el investigador principal del estudio, el director del Optimal Aging Institute de la NYU Langone, Josef Coresh, quien espera que “estos resultados animen a las personas a dejar de fumar y a vigilar de cerca su salud vascular a partir de los 45 años”.

Se prevé que el número de personas que padecen demencia en todo el mundo casi se triplique, hasta alcanzar los 153 millones en 2050. Sin embargo, los expertos creen que casi la mitad de los casos en todo el mundo podrían prevenirse o retrasarse.

Investigaciones anteriores han sugerido que abordar 14 factores de riesgo modificables, desde la infancia y a lo largo de toda la vida, podría prevenir o retrasar el 45% de los casos de demencia, incluso a medida que las personas viven más tiempo.

El estudio del NYU Langone señaló que los tres factores identificados “suelen aparecer en la mediana edad” y “ejercen efectos duraderos sobre la patología neurodegenerativa”, lo que subraya la importancia fundamental de la detección y el tratamiento tempranos.

En lugar de centrarse únicamente en las probabilidades de desarrollar demencia, este estudio plantea una pregunta que preocupa a la gente: ¿cuánto tiempo podemos esperar vivir sin padecer demencia? Jacqui Hanley — Alzheimer’s Research UK

La doctora Jacqui Hanley, responsable de financiación de la investigación en Alzheimer’s Research UK –que no participó en el estudio– afirma que, “en lugar de centrarse únicamente en las probabilidades de desarrollar demencia, este estudio plantea una pregunta que preocupa a la gente: ¿cuánto tiempo podemos esperar vivir sin padecer demencia?”.

“Este enfoque ofrece una visión significativa de cómo la salud en la mediana edad puede determinar el número de años que pasamos sin padecer demencia”, al tiempo que reconoce que la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo están relacionados con una mayor probabilidad de padecer demencia, así como con un mayor riesgo de fallecer prematuramente por otras enfermedades.

“Estos hallazgos ponen de relieve por qué es tan importante cuidar tanto la salud del corazón como la del cerebro”, insiste Hanley, para quien todo el mundo debería adoptar medidas prácticas, como mantenerse físicamente activo, no fumar y controlar afecciones como la hipertensión y la diabetes: “Aunque no existe una forma garantizada de prevenir la demencia, las investigaciones, incluido este estudio, sugieren que abordar los factores de riesgo para una mala salud cardiovascular también puede ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia”.