Meryl Streep subasta el vestuario de 'El diablo viste a la moda 2': los beneficios irán para la protección de periodistas y diseñadores de moda

Veinte años después, Meryl Streep se volvió a poner en la piel de uno de sus personajes más icónicos de los últimos años como es Miranda Priestley para hacer realidad la secuela de ‘El diablo viste a la moda’, que fue uno de los estrenos del año con una recaudación de 691 millones de dólares a nivel mundial y que supuso el regreso espectacular de la historia que protagoniza la actriz junto a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La redactora jefa de la revista Runway, un personaje inspirado en Anna Wintour, volvió en ‘El diablo viste a la moda 2’ de la mano de Meryl Streep con una trama en la que se refleja la realidad de los medios de comunicación tradicionales ante su decadencia y el cambio de la forma de ejercer el periodismo, que en muchos casos pone en peligro la integridad y la ética de los profesionales.

En este sentido, la actriz ganadora de tres premios Oscar ideó una subasta online de prendas de vestuario de ‘El diablo viste a la moda 2’ con beneficios que irán al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y al Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA), para la protección de ambas profesiones, según anunció la interprete a través de un comunicado del que se hizo eco Deadline.

No solo se subastan piezas llevadas por Meryl Streep

La subasta anunciada por Meryl Streep y cuyos beneficios irán destinados a las dos asociaciones de protección de periodistas y diseñadores de moda tendrá lugar del 1 al 15 de septiembre a través de la página web de la casa de subastas Christies, que es la encargada de llevarla a cabo.

Entre las piezas que se subastan de ‘El diablo viste a la moda 2’ figuran la chaqueta de Dries Van Noten que luce Miranda durante la película, un vestido de plumas Bad Binch TongTong usado por Lady Gaga de Terrence Zhou o el suéter azul cerúleo que viste Andy, el personaje que interpreta Anne Hathaway, además de otras más.

Además, todas las piezas que forman parte de la subasta estarán expuestas para el público general, que podrá apreciarlas a través de una exposición pública gratuita que tendrá lugar del 8 al 13 de septiembre en la sede de Christie’s en Nueva York.

Un hecho que coincidirá en parte con la Semana de la Moda de Nueva York en su edición de otoño, del 9 al 14 de septiembre de 2026, y que por ello la casa de subastas Christie’s ofrecerá un cóctel exclusivo y una subasta benéfica en directo el 10 de septiembre, en colaboración con CPJ y CFDA, en el que se subastarán prendas de moda, pero también experiencias de lujo inspiradas en películas.