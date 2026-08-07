Milei se reunió en Colombia con Abelardo de la Espriella y asistió a su asunción presidencial

El presidente Javier Milei desarrolló una intensa agenda en Colombia, donde mantuvo encuentros con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, antes del acto de su asunción del máximo cargo, y también con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'a, y con el Rey de España, Felipe VI.

Durante su estadía en la ciudad de Cali, Milei además recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

La primera actividad del mandatario fue a la mañana, con una reunión bilateral con Gideon Sa'ar. Dicho cónclave tuvo la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, los funcionarios que integran la comitiva del Gobierno en esta gira internacional que tuvo una primera escala en Ecuador, el jueves.

Tras la reunión, tomó contacto con De la Espriella, quien se anota como otro mandatario de la región de la derecha y aliado al libertario. En un video que difundió Presidencia, se puede ver al economista saludar a su par al grito de “vamos tigre, viva la libertad carajo”.

Luego se tomaron una foto y se volvieron a abrazar. Los dos dirigentes comparten ideología apuestan a consolidar un bloque regional de derecha.

Después, el Presidente partió rápidamente para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali.

Luego tuvo lugar el encuentro de Milei con el Rey de España, del que participaron Karina Milei y Quirno. “Su Majestad, que placer verlo”, lo saludó el mandatario argentino en las imágenes que difundió Presidencia.

Por último, a las 17 horas de Argentina, participó de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente colombiano electo.

Finalmente, a la madrugada de la Argentina, partía el vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a Buenos Aires.

Con información de la agencia NA