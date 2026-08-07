Jorge Macri tildó de “delincuentes anarquistas” a los manifestantes frente al Congreso

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, calificó como “delincuentes anarquistas” a los manifestantes que este jueves provocaron disturbios en las inmediaciones del Congreso, donde los legisladores trataban el proyecto de Propiedad Privada.

“Son enemigos de nuestro estilo de vida”, añadió Macri, quien una vez más recurrió a la red social X para expresarse sobre lo sucedido a lo largo de toda la jornada y justificó el accionar de la policía al decir que los agentes “tienen la orden clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla”.

“Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la policía. El debate se da dentro del Congreso o se manifiesta de manera pacífica. Quienes alteran el orden de manera violenta y agreden son delincuentes anarquistas. Son enemigos de nuestro estilo de vida”, agregó en su mensaje.

El saldo de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad dejó una docena de detenidos, algunos de los cuales habían arrojado todo tipo de proyectiles y causaron destrozos en los alrededores del Congreso.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debatía en el Senado.