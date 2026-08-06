La victoria de Abdul El-Sayed ofrece a los demócratas de EE.UU. la fórmula para derrotar al trumpismo

De vez en cuando, una contienda por el Senado marca el rumbo de todo un partido. En 1991, un funcionario estatal llamado Harris Wofford, asesorado por un cajún de lenguaje soez llamado James Carville, derrotó a su oponente republicano, mucho más conocido, y ganó unas elecciones en Pensilvania. Lo logró prometiendo ampliar el acceso a la atención médica, sentando así las bases para la campaña presidencial de Bill Clinton al año siguiente.

Si Abdul El-Sayed logra consolidar su victoria en las primarias demócratas al Senado y ganar las elecciones generales en Michigan este otoño boreal, habrá creado su propio modelo. A pesar de su margen de victoria más ajustada de lo esperado, su campaña ofrece un ejemplo de cómo los demócratas de todo el país pueden responder al desafío político que plantea Donald Trump.

Al presentar las primarias al Senado de Michigan como una batalla más entre insurgentes progresistas y centristas del establishment, la cobertura mediática de la campaña de El-Sayed pasó por alto lo innovador de la misma. Al igual que Zohran Mamdani y los socialistas democráticos que ganaron escaños en la Cámara de Representantes en Nueva York, Pensilvania y Colorado, El-Sayed quiere poner fin al apoyo militar incondicional de Estados Unidos a Israel.

Pero mientras que Mamdani a veces habla de Israel exclusivamente desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional -como hizo en un video reciente en el que argumenta que Benjamin Netanyahu debería ser arrestado como criminal de guerra-, el mensaje de El-Sayed es más nacionalista. Rara vez habla del Estado judío sin vincularlo con la incapacidad de Washington para resolver los problemas internos.

En una entrevista reciente, el editor de The New Yorker, David Remnick, preguntó a El-Sayed si apoyaba uno o dos Estados en Israel-Palestina. El-Sayed no cayó en la trampa. Respondió que su atención se centraba menos en “lo que sucede allí que en lo que sucede aquí”. Su principal preocupación, explicó, era que Estados Unidos destinaba fondos para armamento israelí que podría invertir en escuelas de Michigan. Si bien reconoció: “Creo en la igualdad de derechos, la paz, la dignidad y la autodeterminación, tanto para palestinos como para israelíes judíos”, afirmó. “No me corresponde, como político estadounidense, decidir cuál debería ser la paz definitiva. Pero sí me corresponde asegurar que nuestros recursos se administren correctamente para las personas de las que soy responsable: esos niños que asisten a esas escuelas en malas condiciones”.

Mientras que Mamdani habla de Israel exclusivamente desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional, el mensaje de El-Sayed es más nacionalista. Rara vez habla del Estado judío sin vincularlo con la incapacidad de Washington para resolver los problemas internos

Al vincular persistentemente la ayuda militar estadounidense a Israel con las necesidades insatisfechas en Estados Unidos, El-Sayed está creando una versión progresista de la política de “Estados Unidos Primero”. En 2016, Donald Trump explotó el resentimiento que muchos estadounidenses sentían tras década y media de guerras fallidas en Medio Oriente. Ahora, tras el genocidio israelí en Gaza y la guerra de Trump en Irán, El-Sayed está cambiando las tornas.

La diferencia radica en que Trump fusionó nacionalismo e imperialismo: afirmó que la guerra de Irak fue un error porque Estados Unidos pretendía “convertir en democracias occidentales a países que no tenían experiencia ni interés en serlo”; Estados Unidos, según él, debería haberse apoderado del petróleo iraquí.

El-Sayed, en cambio, fusiona nacionalismo con progresismo. No ataca la ayuda humanitaria que en su día ofreció la USAID. Condena la ayuda militar a Israel (y también a Egipto, donde nació su padre) porque viola los derechos humanos en el extranjero y priva de recursos a los estadounidenses en su propio país.

Este mensaje no solo resuena entre la izquierda estadounidense. El verano pasado, el asesinado activista de derecha Charlie Kirk tuiteó que los jóvenes conservadores “se muestran escépticos sobre el estado actual de la relación de Estados Unidos con Israel” y “quieren tener la certeza de que los líderes estadounidenses anteponen los intereses de su propio país”.

Una encuesta realizada en mayo por el Instituto para la Comprensión de Medio Oriente reveló que, por un margen de casi dos a uno, los republicanos menores de 45 años prefieren a los candidatos que apoyan la reducción de la venta de armas al Estado judío financiada con fondos públicos.

Pero la campaña de El-Sayed ofrece a los demócratas otra lección. No solo les está mostrando cómo recuperar el nacionalismo del Partido Republicano, sino también cómo usar la ventaja financiera de los republicanos en su contra.

En las últimas cinco semanas de la campaña de primarias de El-Sayed, los comités de acción política (llamados Super PAC) encargados de financiar a su oponente, la representante Haley Stevens, gastaron doce veces más en anuncios de televisión que los que lo apoyaban a él. La mayoría de los candidatos no pueden superar semejante disparidad. Pero El-Sayed convirtió esta desventaja en una fortaleza.

Una y otra vez, utilizó en su contra el apoyo financiero que Stevens recibía del grupo de presión proisraelí Aipac, que aportó la mayor parte del dinero externo en su nombre. También la vinculó con otros grupos de interés impopulares. Sus partidarios emitieron un anuncio de televisión que destacaba las contribuciones que había recibido de la compañía eléctrica de Michigan, DTE Energy, ampliamente criticada por sus altas tarifas y los frecuentes cortes de luz.

Existen muchas razones por las que los demócratas tuvieron dificultades para derrotar al Partido Republicano de la era Trump, entre otras, porque los republicanos se apropiaron del nacionalismo y el populismo. Si Abdul El-Sayed logra la victoria este otoño boreal, le habrá entregado a su partido una hoja de ruta para recuperar ambas

La insistencia de El-Sayed en el origen de las donaciones de Stevens convirtió su ventaja financiera en una carga electoral. Cuando Sarah Longwell, de The Bulwark, preguntó a un grupo de discusión de Michigan por qué no les gustaba Stevens, “los votantes mencionaron repetidamente a Aipac y la aparente influencia corporativa”.

El-Sayed realizó esta maniobra política contra una compañera demócrata. Pero este otoño boreal, y probablemente de nuevo en 2028, los demócratas de todo el país se verán ampliamente superados en gasto electoral por los republicanos.

Donald Trump convirtió al Gobierno federal en una mina de oro para corporaciones y multimillonarios que se benefician enormemente de su administración y le devuelven el favor con donaciones para sus campañas. Elon Musk, por ejemplo, anunció recientemente que gastará al menos 100 millones de dólares en apoyo a candidatos republicanos este otoño boreal. En general, según informó MS Now a finales del mes pasado, el Comité Nacional Republicano, los comités de campaña republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado, y los Super PACs afines al Partido Republicano han recaudado casi 600 millones de dólares más que sus homólogos demócratas.

La campaña de El-Sayed ofrece un modelo de cómo los demócratas pueden responder: centrar la atención en el dinero. El-Sayed estableció una conexión entre el respaldo de Aipac a Stevens y su apoyo a la ayuda militar estadounidense a Israel. Pero otros demócratas pueden tachar a sus oponentes republicanos de lacayos no solo por la Aipac, sino también por Elon Musk, las grandes petroleras, las farmacéuticas o la IA, y resaltar la conexión entre sus fondos de campaña y su apoyo a políticas que perjudican a la gente común.

Esta estrategia exige que los demócratas rechacen la financiación corporativa y de grupos de interés, y que lleven a cabo campañas que dependan principalmente de pequeños donantes. No hay garantía de que esto funcione. No todos los demócratas pueden transmitir un mensaje populista tan efectivo como el de El-Sayed. Pero la impactante corrupción de la presidencia de Trump y la obscena brecha de riqueza que sus políticas contribuyeron a crear les brindan una oportunidad, lo que significa que el modelo de El-Sayed podría resultar eficaz mucho más allá de Michigan.

Existen muchas razones por las que los demócratas tuvieron dificultades para derrotar al Partido Republicano de la era Trump, entre otras, porque los republicanos se apropiaron del nacionalismo y el populismo. Si Abdul El-Sayed logra la victoria este otoño boreal, le habrá entregado a su partido una hoja de ruta para recuperar ambas. Los demócratas de todo el país deberían tomar nota.