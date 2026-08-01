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Historiar
Podcast

Comienzos de la aviación en la Argentina

  • En este episodio, Pablo Ortemberg reconstruye los inicios de la aviación en la Argentina y la fascinación que despertó el aeroplano desde las primeras noticias llegadas del extranjero hasta los primeros vuelos en 1910, durante el Centenario de la Revolución de Mayo.

  • — Episodios anteriores

Henri Bregi, aviador francés que realizó el primer vuelo en América del Sur, el 6 de febrero de 1910 en Longchamps, Argentina.
Henri Bregi, aviador francés que realizó el primer vuelo en América del Sur, el 6 de febrero de 1910 en Longchamps, Argentina.

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Situado entre la ciencia, la prensa, la moda, la guerra, el mercado y el deporte-espectáculo, Ortemberg analiza el aeroplano (junto con los pilotos que realizaron las primeras travesías aéreas desde Buenos Aires) como una novedad asombrosa y una práctica política, social y cultural que se transformó con la Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra.

Entrevistado: Pablo Ortemberg

Conducción: Gabriel Entin

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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