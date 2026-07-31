Kicillof participará de una cumbre progresista en Uruguay, en respuesta al crecimiento de la derecha

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que será parte del III Congreso Panamericano que se llevará a cabo entre el 21 y 23 de agosto en Montevideo, donde habrá un centenar de dirigentes progresistas de la región.

Según se indicó, la voluntad es “construir una agenda ante el avance de los gobiernos de derecha” en el continente, luego de que Keiko Fujimori ganara las elecciones en Perú, y Abelardo De la Espriella hiciera la propio en Colombia. Por su parte, Brasil definirá al próximo mandatario el 4 de octubre, entre el presidente en curso Lula Da Silva, y Flavio Bolsonaro, hijo del anterior mandatario y actualmente condenado, Jair Bolsonaro.

El evento, que tendrá lugar en Montevideo, será encabezado en el Palacio Legislativo por el presidente anfitrión, Yamandú Orsi, uno de los pocos gobiernos de centro-izquierda en Sudamérica. Su primera edición fue en Bogotá, convocada por el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la segunda se desarrolló en México.

Se anunció la presencia de la dirigente chilena Jeannette Jara; la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky; el ex presidente colombiano Ernesto Samper y legisladores demócratas de Estados Unidos. Por su parte, Kicillof asistirá acompañado por el diputado y ex canciller Jorge Taiana, y el legislador del Parlasur Gabriel Fuks.

El evento busca desafiar el giro que dio la región en el último tiempo, con mayoría de gobiernos de derecha y alineados fuertemente en el tablero internacional con la gestión estadounidense de Donald Trump.

Bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”, se abordarán los siguientes ejes:

Integración económica

Reindustrialización

Soberanía digital

Seguridad

Multilateralismo

Políticas de bienestar y cuidados

Con información de Agencia NA