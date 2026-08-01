Desde agosto habrá un nuevo aumento en la tarifa de gas, del 3%

El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la “actualización mensual de los componentes de transporte y distribución” que integran la factura.

Sin embargo, advirtió que mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Sobre cuánto se terminará pagando en la próxima boleta, en función del consumo habitual de una familia durante el invierno, se indicó que no hay una respuesta única, ya que el valor del metro cúbico (m³) de gas cambia según la distribuidora, la provincia, la categoría tarifaria, los impuestos y si el usuario recibe subsidios.

Asimismo se refirió que el consumo depende del tamaño de la vivienda, la cantidad de personas y los artefactos conectados al gas, ya que no es lo mismo un departamento con cocina y calefón, que una casa con varios calefactores funcionando buena parte del día.

Tres tipos de rango de consumo:

Hogar de una o dos personas: entre 70 y 120 m³ por mes.

Familia tipo de cuatro integrantes: entre 150 y 250 m³ mensuales.

Casas grandes con uso intensivo de calefacción: más de 300 m³ por mes.

Al respecto, estos valores pueden oscilar según la región del país, ya que las zonas más frías cuentan con consumos considerablemente superiores. Por ese motivo, el aumento del 2,99% se aplicará sobre el valor final que corresponde a cada usuario.

Aumentos estimados:

Factura de $40.000: a $41.200.

Factura de $60.000: a $61.800.

Factura de $80.000: a $82.400.

Factura de $100.000: a $103.000.

Continúan las bonificaciones para usuarios con subsidios

La Secretaría de Energía confirmó que durante agosto continuará vigente la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según explicó el Gobierno, la medida busca amortiguar el impacto del mayor consumo invernal, período en el que aumenta la utilización de calefactores y también la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer la demanda.

Además, se mantendrá una bonificación adicional del 16,59% para el consumo base de electricidad de hasta 300 kWh mensuales, beneficio destinado a los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de subsidios.

Las bonificaciones también alcanzan a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por la normativa vigente.