Milei relanzó su cruzada contra el Banco Central y aseguró que es una “herramienta para el robo de la política”

En un mensaje emitido por cadena nacional, repleto de varias de sus muletillas y cifras incontrastables, Javier Milei anunció este jueves la prometida reforma del Banco Central. Para el Presidente, se trata “del conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, que pone fin al “robo de la política” y “la estafa de falsificar” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.

Para la Casa Rosada, se trata de una reforma estructural que busca blindar el programa económico y evitar que futuras administraciones vuelvan a utilizar al Banco Central para financiar el gasto público. Es una de las leyes prioritarias para la administración libertaria –Milei dijo hasta el hartazgo durante la campaña presidencial que había que dinamitar la entidad–, y el Ejecutivo quiere enviarla cuanto antes a la Cámara de Diputados para empezar a negociar la letra que involucró a los ministrosLuis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y al titular del organismo, Santiago Bausili.

Todos ellos estuvieron junto al Presidente en la transmisión que comenzó a las 20. Milei junto al equipo económico presentó el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en un mensaje grabado en el Salón Blanco bajo la supervisión Santiago Oria, quien tiene a su cargo la Realización Audiovisual de la Presidencia. Desde temprano, en el Gobierno habían prometido que sería una cadena nacional “sanguinaria”.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, aseguró

En rigor, el Presidente repitió sus habituales críticas a la política, confirmó lo que venía anticipando y acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ex titular del Central, Mercedes Marcó del Pont, de haber robado US$10.000 millones a los argentinos.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó 10.000 millones de dólares a los argentinos”, dijo.

El proyecto redefine el mandato del Banco Central y establece como único objetivo la preservación del valor de la moneda. Además, prohíbe de manera explícita el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, dispone que las reservas internacionales sean de propiedad exclusiva del BCRA, sin posibilidad de ser utilizadas por el Poder Ejecutivo, y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria destinado a limitar la emisión.

Es decir, que el Gobierno busca que el Central cuente con mayor independencia y se limite a “un servicio de liquidez a la economía”.

La reforma también contempla la prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y el endurecimiento de los requisitos para modificar la composición del directorio. Asimismo, eliminará las utilidades contables o “ficticias”, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a procesos de deflación. Es que para la administración libertaria la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Con este argumento, la reforma de la Carta Orgánica jugaría un rol clave sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la teoría, ante una menor emisión de dinero y menos pesos circulando en la economía, la inflación seguiría en su curva descendente. Sin embargo, al no haber emisión el Estado solo puede gastar lo que recauda, es decir que si las cuentas no cierran, lo que sigue es más ajuste.

En paralelo, la Casa Rosada busca reemplazar los cinco objetivos actuales del Banco Central por una única finalidad. En ese marco, pretende poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir financieramente al Estado e impulsar un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la emisión monetaria.

Además, Milei propondrá que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones.

El proyecto apunta a dar marcha atrás a los principales cambios introducidos por la reforma de 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aquella modificación amplió las funciones del Banco Central al incorporar entre sus objetivos el desarrollo económico y la estabilidad financiera, además de habilitar el uso de reservas para el pago de deuda externa.

Además del equipo económico estuvieron la hermana presidencial, Karina Milei, la titular del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, mientras se encontraba de viaje en Perú para la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de ese país, Milei anticipó algunos detalles del proyecto. Aseguró que buscará blindar a las autoridades del Banco Central, de modo que se necesiten dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder destituir a un funcionario de esta institución. “Por lo tanto, cuando venga un político y quiera echar a su antojo al presidente del Banco Central, no va a poder”, apuntó.

“El Banco Central va a estar armado con el poder suficiente para resistir cualquier embate político. Vamos a aniquilar de una vez por todas la inflación y ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo”, agregó.

CC

Con información de NA