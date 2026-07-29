Mueren siete personas al caer un helicóptero en San Juan: quiénes eran las víctimas

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro este miércoles en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y sus siete ocupantes murieron, seis de ellos funcionarios de diferentes estamentos.

Según se informó, el accidente ocurrió cuando la nave se dirigía a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal, aunque se desconocen los motivos del mismo.

Sin embargo, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, señaló a C5N que al momento del accidente “había neblina”, que podría haber dificultado la visibilidad del piloto de la aeronave, y que se perdió el contacto “a la altura del Parque Ischigualasto”.

Las víctimas fatales fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Heredia era el máximo responsable del área de Protección Civil de la provincia y coordinaba las acciones ante emergencias. Videla ocupaba el cargo de subjefe de la Policía sanjuanina y tenía una extensa trayectoria dentro de la fuerza. Por su parte, Castro y Carbajal estaban al frente de áreas clave de Bomberos y participaban de operativos de respuesta ante incendios.

El piloto Valenzuela integraba el equipo encargado de operar el Bell 412, mientras que Bosch y Aimetta formaban parte de la Agencia Federal de Emergencias y habían sido desplegados para colaborar en las tareas de combate de incendios forestales en la región.

La palabra del gobernador Orrego

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, posteó en X: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos”.

Orrego añadió que se trataba de “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta”.

Por su parte, Presidencia consignó: “La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal”.

Además, agregó que “las causas del siniestro son materia de investigación” y que “la Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados”.

En tanto, el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de EANA (Empresa Nacional de Navegación Aérea), informó que recibió a las 10.30 hora local una activación de ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave, matrícula LV-KGR, con tres ocupantes a bordo. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan.

A partir de la emisión de la alerta de emergencia, se puso en marcha una acción coordinada que involucró medios aéreos y terrestres de diversas dependencias. El despliegue posibilitó la localización de la aeronave en poco más de dos horas, dentro de un sector caracterizado por su compleja accesibilidad.

Cómo era el helicóptero que se estrelló en San Juan

El helicóptero que se estrelló este miércoles en San Juan y provocó la muerte de siete personas era un Bell 412, una de las aeronaves más utilizadas en el mundo para misiones de rescate, combate de incendios forestales, evacuaciones sanitarias y operaciones de seguridad.

El Bell 412 había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar en tareas de capacitación y luego sumarse al operativo de combate de incendios forestales en La Rioja.

El accidente ocurrió en la zona del parque provincial Ischigualasto, en San Juan, y las causas del siniestro aún son materia de investigación.

El Bell 412 es un helicóptero bimotor de fabricación canadiense, desarrollado por Bell Textron a partir del modelo Bell 212. Está equipado con un rotor principal de cuatro palas, puede transportar hasta 13 pasajeros además de la tripulación y alcanza una velocidad máxima cercana a los 260 kilómetros por hora.

Además, su diseño le permite operar en condiciones climáticas adversas y en zonas montañosas o de difícil acceso, características que lo convierten en una de las aeronaves más empleadas para emergencias.

En la lucha contra incendios forestales, este tipo de helicóptero suele utilizarse para el traslado de brigadistas, equipos y personal especializado, además de poder incorporar un sistema de helibalde (Bambi Bucket) para lanzar miles de litros de agua sobre los focos ígneos. También es habitual su uso en operaciones de búsqueda y rescate y asistencia ante desastres naturales.

En el accidente murieron siete personas, entre ellas el director de Protección Civil de San Juan, jefes policiales y de Bomberos, dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias y el piloto de la aeronave.

Las siete víctimas