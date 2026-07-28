La literatura argentina llega al Festival de Cine de San Sebastián en adaptaciones de Naishtat y Larraín

El cine argentino volverá a tener un lugar destacado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La 74ª edición del certamen español, que se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre, contará con dos producciones estrechamente ligadas al país dentro de la Sección Oficial: Glaxo, de Benjamín Naishtat, basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, y Mis muertos tristes, la nueva obra del chileno Pablo Larraín inspirada en relatos de Mariana Enriquez. Dos propuestas muy distintas entre sí, pero unidas por un mismo punto de partida: la potencia de la literatura argentina contemporánea.

La presencia nacional sobresale además porque ambas películas competirán por la Concha de Oro junto a nombres de peso del cine internacional, como Mike Leigh, Nicole Garcia, Maha Harada, Hans Petter Moland y Yeşim Ustaoğlu, en la última edición del festival bajo la dirección de José Luis Rebordinos.

La impronta argentina también estará presente desde la imagen misma del festival. La organización eligió a Ricardo Darín como protagonista del cartel oficial de esta 74ª edición, un reconocimiento a una trayectoria que lo convirtió en uno de los actores latinoamericanos más queridos por el público de San Sebastián y en un visitante habitual del certamen.

Lali Espósito protagoniza “Glaxo”

Uno de los títulos más esperados es Glaxo, una coproducción entre Argentina y Brasil que tendrá su estreno mundial unos días antes en el Festival Internacional de Toronto y luego llegará a San Sebastián. Escrita por Benjamín Naishtat junto con el propio Hernán Ronsino, la película adapta la segunda novela del escritor bonaerense, publicada en 2009 por Eterna Cadencia e integrante de la denominada “trilogía pampeana”.

La historia transcurre en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires y comienza a fines de la década de 1950, cuando la llegada de un excomisario y de su esposa altera la vida de cuatro jóvenes inseparables. A partir de allí, la trama avanza entre distintas líneas temporales hasta conectar un crimen pasional con las heridas que dejó la última dictadura militar argentina. El film, protagonizado por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh, propone un relato sobre el deseo, la violencia, la memoria y la pérdida de la inocencia de un país.

La elección de Glaxo también marca el regreso de Naishtat a un festival donde ya dejó una huella importante. En 2018 obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Dirección por Rojo, película que además le dio a Darío Grandinetti el premio al Mejor Actor y el galardón a la Mejor Fotografía. Más recientemente, Puan (2023), codirigida junto con María Alché, fue reconocida con el premio al Mejor Guion y una Concha de Plata compartida para Marcelo Subiotto.

Mercedes Morán es Ema

La otra gran apuesta con sello argentino será Mis muertos tristes, una coproducción entre Chile y Argentina dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enriquez. Aunque originalmente fue concebida como una miniserie de cuatro episodios, San Sebastián la presentará en formato de largometraje antes de su estreno en Netflix, previsto para el 24 de septiembre.

La película reúne algunos de los textos más reconocidos de la escritora, entre ellos Mis muertos tristes, Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación fue escrita por la propia Enriquez junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Larraín, una participación poco frecuente que permitió trasladar al lenguaje audiovisual buena parte del universo narrativo de la autora.

La historia sigue a Ema, una médica de 60 años interpretada por Mercedes Morán, que posee la capacidad de ver y escuchar a los muertos. Ese don, al que llama “las presencias”, cambia de dimensión cuando aparece su sobrina Julie, una joven que también puede comunicarse con los fantasmas, aunque de una manera mucho más intensa y perturbadora. El relato combina terror sobrenatural, drama familiar y elementos fantásticos para explorar los vínculos entre la memoria, el deseo y la muerte.

Filmada entre Buenos Aires y Santiago de Chile, la producción cuenta además con Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, Carolina Sánchez Álvarez y la actriz chilena Luz Jiménez.

Para Larraín, el desembarco en San Sebastián representa un nuevo capítulo de una relación consolidada con el certamen. Allí presentó Tony Manero, Post Mortem, El club, Neruda, Ema y Spencer, además de participar en distintas secciones con varias de sus películas más celebradas.