Keiko Fujimori asume como la primera presidenta en la historia de Perú

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) asume el martes 28 de julio la presidencia de Perú por el período 2026-2031, en lo que representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años, y se convierte en la primera mujer en llegar a la Jefatura de Estado del país andino, tras vencer en el balotaje del 7 de junio al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, por una diferencia de casi 50.000 votos.

La ceremonia de jura tendrá lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de jefes de Estado de la región, como el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Fujimori, de 51 años, dará su primer mensaje a la Nación, a las 12:30 p.m., con una duración estimada de entre 45 minutos y una hora, y se estima que incluirá al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana y reactivación económica.

Fujimori anunció este 27 de julio que Luis Galarreta será el nuevo presidente del Consejo de Ministros de su gobierno.

“El señor Galarreta contará con mi respaldo, con mi confianza, pero también con mi exigencia”, mencionó Fujimori, citada por el diario La República.

Galarreta dijo que el próximo Gobierno buscará mostrar resultados en sus primeros 100 días, con énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el equipo de transición ya sostuvo reuniones con los futuros titulares de los ministerios del Interior, Defensa, Economía, Transportes y Vivienda para definir las primeras medidas.

Fujimori también confirmó que Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y que Carlos Espá dirigirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que, durante la presentación del resto del gabinete, Keiko Fujimori detalle las prioridades de cada sector y exponga los principales lineamientos con los que iniciará su gestión desde el 28 de julio.

La presencia de una numerosa delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Landau, quien llegó a Lima el domingo por la tarde, marca la importancia que le asigna la Administración Trump al futuro gobierno de Fujimori.

La comitiva norteamericana está integrada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional, William Kimmitt; la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

Landau se reunió con Fujimori en la sede de San Isidro, y además de transmitirle la felicitación del gobierno de Trump, destacó la importancia de promover la seguridad en Perú y en la región.