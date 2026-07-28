Milei viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori

Javier Milei viajó en la noche de este lunes a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, en una ceremonia que coincidirá con el 205° aniversario de la independencia del país. El acto central tendrá lugar a las 12.15, hora peruana, en una sesión solemne del Congreso, donde la mandataria electa prestará juramento, recibirá la banda presidencial y pronunciará su primer mensaje a la nación. Después de la ceremonia, Fujimori recibirá a los mandatarios invitados en el Palacio de Gobierno, donde está previsto un almuerzo oficial.

La agenda reunirá a una amplia representación regional. Entre los presidentes invitados se encuentran Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; José Raúl Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay, y José Antonio Kast, de Chile. También participará el rey de España, Felipe VI. Estados Unidos estará representado por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en nombre de Donald Trump.

La presencia de Milei en Lima se inscribe en su política exterior y en su intención de consolidarse como uno de los principales referentes de la derecha regional. A la ceremonia también asistirán dirigentes y expresidentes identificados con ese espacio político, entre ellos el ecuatoriano Jamil Mahuad, la boliviana Jeanine Áñez, la panameña Mireya Moscoso y el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo.

Una agenda internacional cargada

El viaje a Perú forma parte de una intensa agenda internacional de Milei. El 25 de julio estuvo en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Luego participó de actividades en Buenos Aires y se reunió este lunes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El 7 de agosto, en tanto, tiene previsto viajar a Bogotá para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Milei también anticipó que aprovechará ese viaje para visitar a Noboa en Ecuador y avanzar en acuerdos bilaterales.

La relación con Fujimori comenzó a consolidarse antes de su llegada al poder. Milei habló con ella por teléfono el 2 de julio, luego de que se conocieran los resultados del balotaje, y publicó un mensaje en el que aseguró que Argentina y Perú “retoman el camino de la libertad” y que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de promover “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”.

El regreso del fujimorismo al poder

Fujimori ganó las elecciones con el 50,13% de los votos frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, con una diferencia de menos de 50.000 sufragios. Es su cuarto intento de llegar a la presidencia, después de haber perdido tres balotajes anteriores, y se convirtió en la primera mujer elegida para gobernar Perú.

Su llegada al poder se produce después de una década marcada por una fuerte inestabilidad política, con sucesivos presidentes y una crisis institucional que llevó al Congreso a destituir a distintos jefes de Estado.

El apellido Fujimori, además, tiene un peso central en la historia política reciente del país. Su padre, Alberto Fujimori, gobernó entre 1990 y 2000. Renunció a la Presidencia por fax desde Japón, en medio del escándalo de corrupción vinculado a su asesor Vladimiro Montesinos, y posteriormente fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Casi 26 años después, el fujimorismo vuelve a ocupar el Palacio de Gobierno. La asunción de Keiko Fujimori se convierte así en un nuevo punto de encuentro para una derecha regional con la que Milei busca estrechar vínculos.